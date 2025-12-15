  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

چه کسانی باید آزمایش «ایدز» بدهند

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص افرادی که لازم است آزمایش «ایدز» بدهند، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی، در توضیح رویکرد شناسایی و درمان بیماری ایدز در کشور، گفت: بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، هر فردی با قرار گرفتن در معرض خطر کاندیدای انجام آزمایش است.

وی افزود: افرادی که رابطه جنسی پُرخطر یا شریک جنسی متعدد دارند، افرادی که در طول عمرشان حتی یک بار از مواد مخدر تزریقی استفاده کرده‌اند، زنان باردار، افرادی که برای تفریح به کشورهای حوزه خلیج فارس یا آسیای میانه سفر می‌کنند، تمامی معتادان مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی، افرادی که سابقه ابتلاء به بیماری‌های خونی یا ایدز دارند و کادر درمان در معرض خطر، باید سالی یک بار آزمایش دهند.

      باید به نوجوانان آموزش داده بشه. چون در معرض کارهای پرخطر هستند .

