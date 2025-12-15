چه کسانی باید آزمایش «ایدز» بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی، در توضیح رویکرد شناسایی و درمان بیماری ایدز در کشور، گفت: بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، هر فردی با قرار گرفتن در معرض خطر کاندیدای انجام آزمایش است.

وی افزود: افرادی که رابطه جنسی پُرخطر یا شریک جنسی متعدد دارند، افرادی که در طول عمرشان حتی یک بار از مواد مخدر تزریقی استفاده کرده‌اند، زنان باردار، افرادی که برای تفریح به کشورهای حوزه خلیج فارس یا آسیای میانه سفر می‌کنند، تمامی معتادان مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی، افرادی که سابقه ابتلاء به بیماری‌های خونی یا ایدز دارند و کادر درمان در معرض خطر، باید سالی یک بار آزمایش دهند.