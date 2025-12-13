جمینای گوگل ترنسلیت را متحول کرد؛ ترجمه همزمان مکالمه از طریق هدفون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت مدعی است هوش مصنوعی آن میتواند ترجمههای متنی دقیقتر و طبیعیتری برای عبارتهایی که معنای عمیقتری دارند، فراهم کند. اپ ترنسلیت اصطلاحات عامیانه و محاورهای را به جای فراهم کردن ترجمه مستقیم در نظر میگیرد.
جدیدترین آپدیت برای قابلیت ترجمه متن آن نخست در آمریکا و هندوستان ارائه میشود و بین انگلیسی و کمتر از ۲۰ زبان دیگر از جمله آلمانی، اسپانیایی، چینی و عربی ترجمه متنی را فراهم میکند.
ویژگی ترجمه گفتار به گفتار جمینای نیز آپدیت شده و اکنون کاربران میتوانند ترجمههای همزمان را به طور مستقیم از طریق هدفونهای خود بشنوند که مشابه قابلیت ایرپادپرو ۳ اپل است. گوگل مدعی است این قابلیت جدید که اکنون در نسخه آزمایشی اپ ترجمه برای اندروید در آمریکا ارائه شده، سعی میکند لحن و تاکید هر فردی که حرف میزند را حفظ کند. این قابلیت با هر هدفونی قابل استفاده است بیش از ۷۰ زبان را پشتیبانی میکند.
بالاخره گوگل ابزارهای بیشتری به مجموعهٔ یادگیری زبان مبتنی بر هوش مصنوعی خود میافزاید که میتواند به رقیبی بالقوه برای دولینگو تبدیل شودکه نخستین بار در ماه اوت به اپلیکیشن ترجمه معرفی شد.
اپ ترجمه گوگل اکنون، مشابه دولینگو، میتواند تعداد روزهایی را که کاربر بهصورت پیوسته برای یادگیری یک زبان جدید تلاش کرده، ثبت کند تا وی بتواند پیشرفت خود را در طول زمان بررسی کند.
قابلیت بازخورد نیز بهبود یافته و اکنون کاربران راهنماییهای کاربردیتری دربارهٔ نحوهٔ تلفظ واژهها یا عبارات دریافت خواهند کرد. همچنین آلمان، هند و سوئد از جمله ۲۰ کشور جدیدی هستند که اکنون میتوانند از این ابزارهای آموزشی استفاده کنند.
