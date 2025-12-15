معرفی بازیگران نمایش «فینگر فود»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فینگر فود» به نویسندگی نوشین تبریزی، کارگردانی سیما تیرانداز، تهیه‌کنندگی محمد نظری از پنجشنبه ۴ دی در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

این نمایش زندگی زنی در دهه شصت را روایت می‌کند که در جست‌وجوی خوشبختی سفری را آغاز می‌کند.

فهمیه امن‌زاده و مارال جمال‌پناه بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

سیما تیرانداز پیش از این نیز کارگردانی نمایش‌هایی چون «جیمی جامپ»، «رومئو و ژولیت»، «راپسودی» و بازی در آثار متعدد نمایشی از جمله «مانیفست چو»، «خدای کشتار»، «خانومچه و مهتابی»، «عاشقانه‌های خیابان» و «یک دقیقه و سیزده ثانیه» را در کارنامه دارد.

علاقمندان به تماشای این نمایش می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال و گیشه نمایش (به صورت مجازی) یا گیشه تئاتر شهر (به صورت فیزیکی) اقدام به خرید بلیت کنند.

از دیگر عوامل نمایش «فینگر فود» می‌توان به: آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی سیما تیرانداز مجری طرح، شیدا زورای طراح لباس، حسام الدین فروتن طراح نور، غزل سهرابی خواننده و نوازنده، شادان قوامی هم‌خوان، علی زندیه طراح پوستر، گرافیک و تبلیغات، محمدرضا ولیزاده مدیر تولید، غزال فرخندی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، نیلوفر جوانشیر عکاس، فریبا جدیدی مدیر هماهنگی پروژه، فواد فرهمند انتخاب موسیقی، صبا خلیلی منشی صحنه، محمدامین رحیمی و عرفان زاهدی مدیران صحنه و حامد قریب مدیر روابط عمومی، مشاور رسانه و تبلیغات اشاره کرد.

عکس از نیلوفر جوانشیر است.