۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

«بازی بزرگ» به تئاتر شهر می‌آید

نمایش «بازی بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی زهره بهروزی‌نیا، برای دور دوم اجرا به مجموعه تئاتر شهر می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «بازی بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی زهره بهروزی‌نیا، برای دور دوم اجرا از دی‌ در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود.

دور نخست اجرای نمایش «بازی بزرگ» تابستان ۱۴۰۱ روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان و همچنین توجه منتقدان سینما و تئاتر مواجه شد اما اجرای آن نیمه‌تمام ماند.

زهره بهروزی‌نیا نویسنده، مترجم و کارگردان و از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران است.

نمایش‌های «حلاج گفت: امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا»، «کنار ستاره‌ها برمیگردیم»، «درفش کاویانی» و… از جمله آثاری است که بهروزی‌نیا روی صحنه برده است.

اسامی بازیگران، عوامل و جزئیات کامل زمان اجرا، به‌زودی در خبرهای بعدی اعلام می‌شود.

