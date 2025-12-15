به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «بازی بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی زهره بهروزینیا، برای دور دوم اجرا از دی در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه میرود.
دور نخست اجرای نمایش «بازی بزرگ» تابستان ۱۴۰۱ روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان و همچنین توجه منتقدان سینما و تئاتر مواجه شد اما اجرای آن نیمهتمام ماند.
زهره بهروزینیا نویسنده، مترجم و کارگردان و از چهرههای شناختهشده تئاتر ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران است.
نمایشهای «حلاج گفت: امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا»، «کنار ستارهها برمیگردیم»، «درفش کاویانی» و… از جمله آثاری است که بهروزینیا روی صحنه برده است.
اسامی بازیگران، عوامل و جزئیات کامل زمان اجرا، بهزودی در خبرهای بعدی اعلام میشود.
