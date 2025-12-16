آغاز میزبانی عمارت هما از نمایش «ناگه آن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «ناگه آن» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی کوهی، از ساعت ۲۱ روز دوشنبه ۲۴ آذر، اجراهای خود را در سالن شماره ۱ عمارت هما آغاز کرد.

نمایش «ناگه آن»، اثر جدید مرتضی کوهی است که با تهیه‌کنندگی محمدرضا نژادی‌پور و مجری طرح بهزاد جاودان‌ فرد به صحنه آمده است.

در این نمایش شادی امیری، امین موحدی‌پور و شیما جعفرزاده به‌عنوان بازیگران ایفای نقش می‌کنند.

همچنین عوامل نمایش «ناگه آن» عبارت‌اند از بهزاد جاودان‌فرد مجری طرح، سارا غنی دستیار کارگردان، آیدا عارفی مدیر صحنه، سینا محمودی مشاور کارگردان، رضا قاسمی طراح صدا و موسیقی، مرتضی کوهی طراح صحنه، رضا ملک زاده طراح نور ، آیدا فاضلی طراح لباس ، فرناز فتحی زاده طراح گریم، محمدصادق زرجویان طراح گرافیک و تیزر، ارشیا ثقفی‌کت استودیو عکاس، امیرحسین ستوده‌نسب موشن‌گرافیک، زهرا شایانفر مشاور تبلیغات ، محدثه عبدلپور ویدئو مپ و امیر پارسائیان‌مهر مدیر روابط عمومی و تبلیغات.

در خلاصه نمایش «ناگه آن» آمده است: «گاهی می‌شه آدم‌ها جاشون با هم عوض بشه.»

نمایش «پس از» به‌عنوان اثر قبلی این کارگردان، ضمن کسب جوایزی در جشنواره «هم‌آغاز»، در چهل‌ و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز در بخش‌های بهترین اثر نمایشی، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه شد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به برگه این نمایش در سایت تیوال مراجعه کنند.