تماشای تئاتر در عمارت هما روزهای دوشنبه نیم‌بها شد

عمارت نمایشی هما، روزهای دوشنبه با بلیت نیم‌بها میزبان تمامی تماشاگران و علاقه‌مندان به تماشای آثار نمایشی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیررسانه تماشاخانه، طرح دوشنبه‌های نیم‌بهای عمارت نمایشی هما به منظور حمایت از تمامی تماشاگران و علاقه‌مندان به هنر نمایش از امروز دوشنبه ۲۴ آذر اجرایی می‌شود.

عمارت هما در راستای حمایت از تماشاگران و ایجاد فرصت مناسب برای بسیاری از علاقه‌مندان به تماشای آثار نمایشی این عمارت، از این پس دوشنبه‌های هر هفته با ارائه ۵۰ درصد تخفیف ویژه فروش بلیت میزبان مخاطبان می‌شود.

علاقه‌مندان برای تماشای آثار نمایشی عمارت هما می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه این عمارت مراجعه کنند.

