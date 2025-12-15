  1. جامعه
۱۷ کشته در پی سقوط اتوبوس به دره در شمال غربی کلمبیا

پس از سقوط یک اتوبوس به دره در بخش شمال غربی آنتیوکیا در کلمبیا، حداقل ۱۷ نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این اتوبوس از شهر توریستی تولو در بخش کارائیبی سوکره حرکت کرده بود و گروهی از دانش‌آموزان را که از یک گشت و گذار بازمی‌گشتند، حمل می‌کرد.

به گفته فرماندار آندرس جولیان رندون، این حادثه که علت آن هنوز مشخص نیست، در شهرداری رمدیوس در شمال شرقی آنتیوکیا رخ داده است.

رندون گفت: «تمام بخش آنتیوکیا سوگوار مرگ ۱۷ نفر در تصادف غم‌انگیز اتوبوسی است که دانش‌آموزان پس از جشن فارغ‌التحصیلی خود در سواحل سوکره به شهرداری بلو بازمی‌گشتند.»

وی افزود که حال سه نفر از مجروحان وخیم است.

