به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد: در نشست ستاد تنظیم بازار که در حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نتیجه پیگیری‌های مستمری که در زمینه رفع مشکل کمبود نهاده‌های دامی داشتیم را دریافت کردیم.

حسن زاده اضافه کرد: بر اساس اعلام دکتر نوری، همه نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و خریدها انجام گرفته و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهاده‌ها استفاده می‌شود.

رئیس اتاق ایران افزود: در گفتگویی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، ایشان اعلام کرد که تحویل به‌روز نهاده‌های دامی برای تمامی تولیدکنندگان و مرغداری‌ها و دامداری‌های سراسر کشور، از روز شنبه ۲۲ آذر ماه آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد که تلاش می‌کنند تا هیچ واحدی در کشور کمبودی از این بابت نداشته باشد. همچنین برای نیازهای آتی واحدهای تولیدی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل تأمین نهاده‌های دامی، شاهد تعدیل قیمت‌ها در بازار باشیم.