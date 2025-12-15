  1. اقتصاد
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

حسن‌زاده: پیگیری‌ها برای رفع مشکلات تأمین نهاده‌های دامی به ثمر نشست

رئیس اتاق بازرگانی ایران به تشریح نتیجه پیگیری‌ها از وزیر جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد: در نشست ستاد تنظیم بازار که در حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نتیجه پیگیری‌های مستمری که در زمینه رفع مشکل کمبود نهاده‌های دامی داشتیم را دریافت کردیم.

حسن زاده اضافه کرد: بر اساس اعلام دکتر نوری، همه نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و خریدها انجام گرفته و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهاده‌ها استفاده می‌شود.

رئیس اتاق ایران افزود: در گفتگویی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، ایشان اعلام کرد که تحویل به‌روز نهاده‌های دامی برای تمامی تولیدکنندگان و مرغداری‌ها و دامداری‌های سراسر کشور، از روز شنبه ۲۲ آذر ماه آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد که تلاش می‌کنند تا هیچ واحدی در کشور کمبودی از این بابت نداشته باشد. همچنین برای نیازهای آتی واحدهای تولیدی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل تأمین نهاده‌های دامی، شاهد تعدیل قیمت‌ها در بازار باشیم.

کد خبر 6690149
سمیه رسولی

    نظرات

    • داود IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      سلام درحال حاضرسیلوهای ذخیره غلات وگندم وتمامی غلات ازنهاده های دامی گرفته تابرنج وجو ذرت وسایر درتمامی استانهای گشوروحتی درمناطق دیم وگندم زارها درتملک بخش خصوصی قراردارنددرصورتیکه شماتوانش راداریدنبایستی درانبارهای روربازویاروبسته ویامسقف نگهداری نشودبرای ماندگاری وجلوگیری ازهرگونه خطرات آلودگی سریعاپس ازتخلیه ازکشتی وانجام کارهای اداری وترخیص به جهت نگهداری وذخیره سازی وتوزیع به مصرف گنندگان واقعی به این سیلوهای بخش خصوصی انتقال داده شودتابرابرحوالجات بدست مصرف کننده برسد
    • FR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 0
      پاسخ
      قیمت شیر، مرغ، ماست و مواد لبنی داره سر به فلک می زنه، کی به بار نشسته کی تاثیری نداشته
    • ایرانی IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 1
      پاسخ
      بله به ثمر نشست خوراک دام رفت کیلو ۳۵۰۰۰تومن اونم خوراک بی کیفیتش
    • IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 0
      پاسخ
      کسی را هم دادگاهی کردید یا اینکه سودش را کرد و شما فقط ناظر بودید
    • ناشناس IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      8 0
      پاسخ
      تمام دامداران گرفتارند از خشکسالی ونبود خوراک دام و گرانی ودامهایشان یا تلف شدند یا فروختند کجا مشکل نهاد دامی حل شده فقط دروغ
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      دروغ میگه کاه کیلو 18000 جو 450000
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 0
      پاسخ
      فقط دروغ کدوم‌نهاده
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 1
      پاسخ
      تشکر به عنوان یک دامدار منصف باید اقرار کنم که دولت واقعا حمایت اساسی میکند
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دولت سوم روحانی که میگفتیم منظوراین بود
    • حسین IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با این حساب جایزه نوبل دامی حق مسلم شماست.
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      از قیمتها معلومه

