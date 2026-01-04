به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از اتاق بازرگانی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هم‌اندیشی رئیس و هیئت رئیسه اتاق ایران با هیئت نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: تکلیف بسیار بزرگی در قبال فعالان اقتصادی داریم؛ چراکه کارآفرینان، تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان در تمام دوران تاریخ برای کشور تأثیرگذار بوده و زحمت کشیده‌اند.

وی با تاکید بر قدر دانستن سرمایه‌های انسانی کشور، افزود: جای تأسف است که ایران با داشتن انسان‌های فرهیخته‌ای که در تمامی دوران‌ها برای کشور تأثیرگذار بوده‌اند، اما در برخی زمان‌ها بخاطر کم توجهی‌ها از تجربیات ایشان استفاده نمی‌کنند. بعضی مواقع افراد بسیار نجیب و شایسته و با تحصیلات بالا را در مسئولیت‌هایی قرار می‌دهند که متأسفانه تجربه لازم و توان مدیریت آن حوزه را ندارد.

حسن‌زاده با اشاره به اعتراضات اقتصادی هفته گذشته، گفت: بعضی اعتراضاتی که شاهد بودیم، از جنس اقتصادی بودند و همه به دنبال نگرانی معیشت مردم هستند. رفع این مشکلات نیازمند گفت‌وگوی مستمر و هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی و همدلی میان ارکان نظام حکمرانی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مدیران باتجربه را نباید فراموش کرد، بیان کرد: نباید اجازه دهیم که مدیران باتجربه و موفق کشورمان، دلسرد شوند.

حسن‌زاده برنامه‌های ترویجی اتاق اصفهان نظیر راه‌اندازی گذر تجار را یک حرکت بسیار بزرگ ملی دانست و گفت: تمام ایران باید این حرکت را برای خود الگو قرار دهد. ایجاد گذر تجار در اصفهان یک حرکت ملی است که با این نوع حرکت‌ها می‌خواهیم ارزش‌ها را برای ملت ما حفظ کنیم و جایگاه بازرگانان را گرامی بداریم چراکه بازرگانان و فعالان اقتصادی در طول تاریخ برای کشور ثروت و اشتغال و امنیت ایجاد کردند.

وی افزود: ایران در دهه ۴۰ به صورتی بود که هیچ امکانات و شرایطی برای توسعه اقتصادی وجود نداشت. ۲۰ تا ۳۰ نفر از بازرگانان نامدار، بنگاه‌هایی برای کشور ایجاد کردند که کل اقتصاد ایران را متحول کرد. کفش ملی مرکزی بود که برای کشورهای خارجی کفش تأمین می‌کرد. یک زمانی ارج برای کشورمان برندی بود که مردم بدون مطالعه از محصولات آن استقبال می‌کردند؛ ولی امروز می‌بینیم که این کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شده و تبدیل به سالن‌های انبار شده است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: ما فعالان اقتصادی برای کشورمان با وجود خود و در کنار سیاست‌های دولت و نظام تلاش می‌کنیم تا بتوانیم تأثیرگذار باشیم اما در برخی مواقع، فعالان اقتصادی با کم‌لطفی و بی‌توجهی مواجه می‌شوند.

حسن‌زاده در پایان با اشاره به دیدگاه فعالان بخش خصوصی در زمینه ضرورت تک نرخی شدن ارز، گفت: حداقل ۲۰ جلسه در یکسال اخیر با رئیس کل سابق بانک مرکزی و نمایندگان بانک مرکزی داشتیم و اولین خواسته‌مان این بود که ارز ترجیحی را کنار بگذارند. امروز می‌بینیم که دکتر پزشکیان در شهرکرد گفتند که تصمیم دارند تمامی ارزهای ترجیحی را جمع کنند و اگر درآمدی در اثر این سیاست ایجاد شود، در اختیار مردم قرار گیرد.

آزادسازی نرخ ارز به شرط تأمین نیاز دهک‌های پایین

در ادامه، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه نشست هیئت نمایندگان این اتاق گفت: امروز در گزارش‌ها دیدم که با توجه به سیاست تک نرخی ارز که بانک مرکزی بر اساس دستور رئیس‌جمهور کلید زده است، پیشنهاد پرداخت یک میلیون تومان یارانه به مردم بابت افزایش قیمت‌ها به دنبال تک نرخی شدن ارز مطرح است؛ راه نجات اقتصاد، تک نرخی شدن ارز است؛ اما باید وضعیت دهک‌های پایین جامعه را مدنظر داشت و نیاز آنها را به موقع تأمین کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است، اینکه دولت سعی دارد به سمت تک نرخی شدن ارز برود، اقدام درستی بوده و همواره از سوی اتاق ایران، پیگیری شده است، با این وجود اجرای این سیاست باید دقیق و سنجیده باشد به طوری که قبل از آن نیاز دهک‌های پایین جامعه دیده شود و بر اساس واقعیت‌ها این نیازها را تأمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر اتاق ایران روی ضرورت تک نرخی شدن ارز پافشاری می‌کند برای این است که مصرف‌کننده نهایی سود و خیر واقعی را از یارانه‌ای که دریافت می‌کند، ببرد.

پیرموذن پرداخت یک میلیون تومان به مردم برای اجرای سیاست تک نرخی ارز را سیاستی شکست خورده ارزیابی کرد و ادامه داد: اعتقاد داریم که نیاز مصرف‌کننده نهایی خیلی بیشتر از یک میلیون تومان است.

وی افزود: باید شرایط مردم و دهک‌های پایین را بر اساس واقعیت‌های موجود پیش‌بینی کنیم، مبالغی که پرداخت می‌شود باید خیلی بیشتر از این باشد. بنابراین امیدوارم دولت درباره پرداخت یک میلیون تومان تجدیدنظر کند و قبل از آزادسازی نرخ ارز وضعیت دهک‌ها را بررسی و نیازها را بر اساس واقعیت‌ها تأمین کند. با این رویکرد، تک نرخی ارز موجب نجات اقتصاد کشور خواهد شد.