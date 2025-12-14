  1. بین الملل
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

اندیشمند فلسطینی:هفتم اکتبر حاصل ۳۸ سال حرکت به‌سوی مقاومت مسلحانه است

یک اندیشمند فلسطینی با تأکید بر اینکه عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ فراتر از یک نقطه عطف در تاریخ حماس بود، گفت: این عملیات بار دیگر مسئله فلسطین را به کانون توجه جهانی بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالقادر یَس»، اندیشمند فلسطینی در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از زمان تأسیس خود در ۳۸ سال پیش، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته و هفتم اکتبر ۲۰۲۳ صرفاً یک نقطه عطف در تاریخ این جنبش نبوده، بلکه رویدادی فراتر از آن به شمار می‌رود.

وی افزود: «هفتم اکتبر بار دیگر مسئله فلسطین را در سطح جهانی مطرح کرد و به باور من، این روز سنگ‌بنای پایان موجودیت اسرائیل را گذاشت؛ دیدگاهی که بسیاری با آن هم‌نظر هستند.»

این اندیشمند فلسطینی در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اینکه هفتم اکتبر بهانه‌ای برای ویرانی نوار غزه به دست اسرائیل داد، گفت: «گرگِ اسرائیلی ذاتاً تحریک‌پذیر است و تنها یک گزینه پیش رو دارد و آن نابودی کامل ملت فلسطین است.»

عبدالقادر یس تأکید کرد: «اسرائیل منتظر بهانه برای ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان نمی‌ماند؛ اگر بهانه‌ای وجود نداشته باشد، خود آن را می‌سازد تا طرح‌هایش را اجرا کند.»

