حماس:اسرائیل به هدفش درغزه نرسید؛از دست رفتن بازدارندگی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولید کیلانی»، مسئول رسانهای جنبش حماس در لبنان، به شبکه المسیره گفت: با وجود برتری نظامی دشمن صهیونیستی، این رژیم دچار سردرگمی شده و بازدارندگی خود را از دست داده است.
وی افزود: دشمن صهیونیستی طی دو سال تجاوز به نوار غزه، به هیچیک از اهداف اعلامی خود دست نیافته است.
کیلانی تصریح کرد: دشمنی که مدعی داشتن «ارتشی شکستناپذیر» بود، در هفتم اکتبر شاهد بودیم که ارتشش چگونه شکست خورد و سامانه امنیتی آن فرو ریخت.
مسئول رسانهای حماس در لبنان تأکید کرد: بر میانجیها و طرفهای ضامن توافق لازم است رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهدات خود در مرحله نخست توافق ملزم کنند؛ همانگونه که مقاومت به تعهداتش پایبند بوده است.
وی در ادامه گفت: سلاح مقاومت به تداوم اشغالگری گره خورده است و هر پیشنهادی که در این باره یا موضوعات دیگر به ما ارائه شود، با در نظر گرفتن منافع ملت فلسطین بررسی خواهد شد.
کیلانی افزود: از اولویتهای جنبش حماس در سی و هشتمین سالگرد تأسیس خود، جلوگیری از آوارگی مردم فلسطین، بازسازی نوار غزه و تلاش برای ساماندهی وضعیت داخلی فلسطینیان است.
این عضو بلندپایه جنبش حماس گفت که حتی یک رهبر و فرمانده از این جنبش وجود ندارد که با تصمیم آغاز عملیات طوفان الاقصی مخالفت بوده باشد.
