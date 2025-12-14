به گزارش خبرگزاری مهر، «اسامه حمدان»، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفتوگو با الجزیره تأکید کرد که حماس امتداد تاریخی دههها مبارزه ملت فلسطین است و طی چهار دهه گذشته مسیر مقاومت در برابر اشغالگری را حفظ کرده است.
وی افزود: «به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی کشورهای دنیا، یکی از ثمرات عملیات طوفان الاقصی است.»
این مقام حماس با اشاره به نقش این جنبش در تحولات فلسطین گفت: «حماس از زمان تأسیس خود، وزنهای مؤثر در قضیه فلسطین بوده و همواره با روحیهای ملی عمل کرده است.»
حمدان همچنین تصریح کرد: «ملت فلسطین نزدیک به یک قرن است که در حال مقاومت است و رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی با همه ابزارها تلاش میکند چهره مقاومت را مخدوش کند.»
وی تاکید کرد که این جنبش حق پاسخ به نقضهای مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی را برای خود محفوظ میداند.
حمدان با اشاره به روند مذاکرات افزود: «ما با برادران خود در قطر، مصر و ترکیه درباره مذاکرات مرحله دوم توافق آتشبس در حال گفتوگو هستیم؛ اما رژیم اشغالگر بر ناکام گذاشتن این توافق پافشاری میکند.»
این مقام حماس همچنین درباره سازوکارهای تضمین اجرای آتشبس گفت: «گروههای فلسطینی، حضور نیروی بینالمللی را صرفاً بهعنوان ضامن اجرای توافق آتشبس، بدون هرگونه اختیار اجرایی یا تماس و اصطکاک با مردم فلسطین در نوار غزه، قابل قبول میدانند.»
وی در ادامه تصریح کرد که ارادهای ملی در میان فلسطینیها برای پایان دادن به دودستگی داخلی وجود دارد، اما رژیم اشغالگر خواهان وحدت یا توافق میان فلسطینیان نیست.
حمدان تاکید کرد که رژیم اشغالگر در نبرد خود میان گروهها و جریانهای فلسطینی تفاوتی قائل نمیشود و همه آنها را دشمن خود تلقی میکند.
این عضو برجسته حماس گفت: «یهودیان سراسر جهان باید بهصراحت اعلام کنند که اسرائیل نماینده آنها نیست و نتانیاهو بیانگر یک پروژه نژادپرست تروریستی است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از زمان توافق آتشبس، در نتیجه نقض این توافق از سوی رژیم صهیونیستی بیش از ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
این رهبر جنبش حماس با بیان اینکه فرمانده شهید «رائد سعد»، جان خود را وقف آرمان فلسطین و دفاع از سرزمین و میهنش کرد، گفت: ما بر حق خود برای مقاومت، بهویژه مقاومت مسلحانه، پایبند هستیم.
