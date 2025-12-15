مصرف گاز استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اصغر نوایی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در استان تهران در روزهای اخیر بهدلیل کاهش چند درجهای دمای هوا اظهار کرد: مصرف گاز این استان در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز نسبت به هفته گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته است.
وی با اشاره به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم و تشدید کاهش دما در روزهای آینده افزود: با توجه به ورود موج جدید سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، از شهروندان تقاضا داریم از هماکنون مدیریت مصرف گاز را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهند.
سخنگوی شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز، با این توصیه به شهروندان تهرانی که دمای محیط منزل و محل کار خود را روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنند، افزود: این اقدام یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف گاز است.
نوایی با اشاره به نقش اقدامهای ساده در کاهش هدررفت انرژی گفت: از شهروندان تهرانی درخواست میکنم با پوشاندن دریچهها و کانالهای کولر و جلوگیری از خروج هوای گرم، در صرفهجویی مصرف گاز مشارکت داشته باشند؛ چراکه این همراهی کمک میکند هموطنانمان در اقصی نقاط کشور بهویژه مناطق سردسیر، بتوانند بهصورت پایدار از این نعمت الهی بهرهمند شوند.
