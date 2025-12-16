حامد خواجوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، به‌کارگیری وسایل و تجهیزات گرمایشی از جمله بخاری، سیستم‌های تابشی، گرمایشی، میز آتش و سایر وسایل مشابه در فضاهای باز اماکن تجاری، کافی‌شاپ‌ها و مراکز عمومی در دوره سرد سال مغایر با ضوابط مصرف بهینه انرژی بوده و ممنوع می‌باشد.

وی افزود: طبق مصوبه مذکور شرکت ملی گاز ایران و به تبع آن شرکت گاز استان یزد مکلف شده پس از اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها، در صورت عدم رعایت این ممنوعیت، نسبت به قطع گاز مشترکین متخلف به مدت یک هفته اقدام نمایند ضمن اینکه دوره قرائت گاز این دسته از مشترکین با بالاترین تعرفه بخش خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

وی تصریح کرد: اقدام مذکور تصمیمی که با هدف اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی اتخاذ شده و گامی مهم در راستای ایجاد بازدارندگی مؤثر و تضمین عدالت در توزیع انرژی میان آحاد جامعه و همچنین جلوگیری از بروز افت فشار یا قطع گاز در فصول سرد سال ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با همراهی مشترکین نتایج مثبتی در پایداری شبکه گاز کشور به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در پایان با تأکید بر اینکه هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده می‌تواند مانع از افت فشار گاز در منازل، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر مراکز حیاتی شود از شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی خواست با رعایت مقررات ابلاغی در تأمین پایدار انرژی کشور سهیم باشند.