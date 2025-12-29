ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف و کولاک در مناطق سردسیر استان کرمانشاه اظهار کرد: کاهش محسوس دما در روزهای اخیر موجب افزایش قابل توجه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده و تداوم این روند، لزوم مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند.

وی افزود: شرکت گاز استان کرمانشاه با تمام ظرفیت در حال تأمین پایدار گاز برای مشترکان است، اما همراهی و همکاری مردم در مصرف بهینه گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌مندی همگانی از این نعمت الهی، به‌ویژه در مناطق سردسیر و برف‌گیر استان دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در شرایط فعلی، برخی راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز را برشمرد و گفت: پوشیدن لباس گرم در محیط منزل به‌جای افزایش دمای وسایل گرمایشی، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش مصرف گاز است.

حسینی ادامه داد: استفاده از پرده‌های ضخیم برای جلوگیری از اتلاف حرارت، بستن دریچه‌های کولر با پوشش مناسب به‌منظور جلوگیری از خروج گرمای داخل منزل و در عین حال اطمینان از ورود هوای تازه از طریق دریچه تأمین هوا یا زیر درب ورودی، از دیگر راهکارهای مهم مدیریت مصرف گاز به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: خاموش کردن بخاری یا بستن شیر رادیاتور در اتاق‌های کم‌رفت‌وآمد و بستن کامل درب این فضاها، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز دارد و می‌تواند به پایداری شبکه گازرسانی کمک کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به نقش تنظیم دمای وسایل گرمایشی تصریح کرد: هر یک درجه کاهش دمای محیط منزل، حدود ۶ درصد کاهش مصرف گاز را به همراه دارد و رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه در منازل توصیه جدی شرکت گاز است.

حسینی افزود: مشترکان می‌توانند با تنظیم درجه پکیج، موتورخانه و آبگرمکن مخزنی روی ۵۰ درجه و قرار دادن درجه بخاری و سیستم‌های گرمایشی در حد متوسط، ضمن حفظ گرمای مطلوب، از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان کرمانشاه تأکید کرد: رعایت این نکات ساده، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، زمینه پایداری جریان گاز برای همه مشترکان به‌ویژه در روزهای سرد و بحرانی را فراهم می‌کند.