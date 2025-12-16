  1. ورزش
بازگشت ترکیب اصلی استقلال در دیدار با المحرق

تیم فوتبال استقلال در دیدار با المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ با نفرات اصلی به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، شامگاه چهارشنبه ۳ دی در ورزشگاه خود میزبان تیم المحرق بحرین خواهد بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها به کسب پیروزی نیاز مبرم دارند و هر نتیجه‌ای جز سه امتیاز، باعث حذف نماینده ایران از این دوره مسابقات خواهد شد.

سرمربی پرتغالی استقلال در دیدار روز گذشته (دوشنبه ۲۴ آذر) مقابل خیبر خرم‌آباد برخی از بازیکنان اصلی تیم از جمله صالح حردانی، حبیب فرعباسی و سعید سحرخیزان را استراحت داد تا نفرات ذخیره فرصت بازی پیدا کنند و نفرات جایگزین مقابل حریف قرار گیرند. این استراتژی باعث شد تا بازیکنان اصلی در دیدار حساس با المحرق با آمادگی کامل وارد زمین شوند و ترکیبی متعادل از قدرت هجومی و استحکام دفاعی برای تیم شکل بگیرد.

انتظار می‌رود ترکیب استقلال در دیدار مقابل المحرق با حضور نفرات کلیدی و ستاره‌های خط حمله و خط دفاع، توان هجومی تیم را به حداکثر برساند و شانس صعود آبی‌پوشان را به مرحله بعد افزایش دهد.

    • بهرام FR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 6
      پاسخ
      اون سحرخیزان دروازه خالی را هم نمی تواند گل بکند و همین قلی‌زاده دیروزی خیلی بهتر از سحرخیزان هست،تا ببینیم این سائوپینتو برای این بازی اصلا چیزی می‌فهمه یا نه؟؟با اون سحرخیزان حتی ۲۴ ساعت هم که بازی کنیم یک گل هم نمی توانیم بزنیم مگر اینکه یکی از خط دفاع بیاد و یه گل بزنه....
    • ارمان IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      5 1
      پاسخ
      استقلال اون غیرت و جنگندگی لازم رو نداره باید همه بازیارو ببرین
    • حمید رضا DE ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      5 4
      پاسخ
      بدون رامین تیم نتیجه نمیگیره

