نویدکیا: با برنامه‌ریزی فدراسیون مشکلی نداریم

اهواز - سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان بازی با فولاد خوزستان را فوق العاده جذاب و حساس توصیف کرد و گفت: برنامه‌ریزی فدراسیون مشکلی ندارد، فقط به ما تاریخ بدهند تا برنامه‌ریزی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا دوشنبه شب پس از پیروزی یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری حاضر شد و به تحلیل این دیدار پرداخت.

نویدکیا بازی را اینگونه تحلیل کرد: یک بازی فوق‌العاده جذاب و حساس بود که همراه با موقعیت‌های گل زیادی بود و نشان می‌دهد بازی کیفیت خیلی بالایی داشت. شاید اگر نیمه اول پنالتی را گل می‌کردیم، روند بازی خیلی بهتر برای ما پیش می‌رفت.

وی افزود: با تعویض‌های ریسکی فولاد در اواخر بازی، کار برای ما سخت شد. در ضربات ایستگاهی هم به تیم فولاد شانس دادیم و آن‌ها در این زمینه بهتر از ما بودند.

سرمربی سپاهان در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال گفت: من با برنامه‌ریزی فدراسیون مشکلی ندارم. فقط می‌گویم به ما تاریخ بدهند تا بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.

این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که چندین تیم لیگ برتری اخیراً از تغییرات مکرر برنامه مسابقات انتقاد کرده‌اند.

