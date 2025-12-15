عالیه زمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره رویکرد مجلس نسبت به حذف بودجه‌های فرهنگی و نحوه جبران کسری بودجه کشور، بر لزوم تمرکز بر شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده و هلدینگ‌های بزرگ دولتی تأکید کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش مطرح‌شده مبنی بر اینکه آیا مجلس اجازه خواهد داد با حذف بودجه‌های فرهنگی، کشور در حوزه‌های رسانه‌ای و اعتقادی دچار تضعیف شود و چرا به‌جای آن، از ابزارهای نظارتی برای شفاف‌سازی هلدینگ‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده دولتی استفاده نمی‌شود، گفت: مجلس با زیر سوال بردن کلی بودجه‌های فرهنگی موافق نیست و نگاه تک‌بعدی به حوزه فرهنگ را آسیب‌زا می‌داند.

زمانی با اشاره به وجود هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی در کشور، از جمله برخی مجموعه‌ها در شهرستان‌های ساری و میاندورود، افزود: برخی از این بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها، به‌ویژه در مجموعه‌های وابسته به نهادهای بزرگ اقتصادی و تأمین اجتماعی، با مشکلات جدی مدیریتی مواجه‌اند و هیئت‌مدیره‌ها و مدیرعامل‌های متعدد و بعضاً رنگارنگی که بعضاً منافع شخصی و گروهی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر اینکه این موضوعات بارها در تذکرات و پیگیری‌هایش مطرح شده است، گفت: مسائل مربوط به ناترازی مدیریتی، عزل و نصب‌های مسئله‌دار و عملکرد ضعیف برخی هلدینگ‌ها، از جمله موضوعاتی است که هم در کمیسیون‌ها و هم در قالب تذکرات و سوالات جمعی پیگیری کرده‌ایم.

زمانی همچنین با اشاره به نمونه‌هایی از انحراف در منابع مالی، تصریح کرد: در برخی موارد، به‌درستی وصول یا تخصیص داده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در موضوع تأمین آمبولانس‌ها، منابعی از محل مالیات بر ارزش افزوده برخی شرکت‌های بزرگ خودروسازی پیش‌بینی شده، اما این منابع به‌درستی به مقصد نمی‌رسد و همین مسئله باعث انحراف در اولویت‌های مهم می‌شود.

وی افزود: به‌جای آنکه تمرکز از مسائل اصلی اقتصاد و معیشت مردم برداشته شود و به سمت موضوعات حاشیه‌ای سوق داده شویم، باید دقیقاً روی گلوگاه‌هایی دست بگذاریم که می‌تواند اقتصاد خانواده‌ها را متحول کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر قرار است کسری بودجه جبران شود، مسیر آن شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و اصلاح عملکرد هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و زیان‌ده است، نه تضعیف حوزه فرهنگ و مجلس این مسیر را دنبال می‌کند.