به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن موسوی، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سهم اندک بودجه فرهنگی کشور گفت: مسئله بودجه فرهنگ فقط یک عدد در جدولهای بودجهای نیست، بلکه نشانهای از نوع نگاه ما به جامعه است. هر جا فرهنگ ضعیف دیده شده، اولین پیامد آن افزایش شکافهای اجتماعی، نارضایتی عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به شرایط استانهای پیرامونی و کمتر برخوردار افزود: در استانهایی مانند خوزستان، فرهنگ نقش دوچندان دارد. وقتی فشارهای اقتصادی، بیکاری، مشکلات معیشتی و نابرابریهای منطقهای وجود دارد، فرهنگ میتواند عامل ترمیم، گفتوگو و حفظ انسجام اجتماعی باشد. اما متأسفانه در همین مناطق، کمترین سهم از بودجه فرهنگی دیده میشود.
موسوی ادامه داد: نگاه غالب این است که فرهنگ یک موضوع لوکس یا قابل تعویق است، در حالی که تجربه میدانی نشان میدهد اگر فعالیت فرهنگی، آموزش اجتماعی و تقویت هویت محلی تضعیف شود، زمینه نارضایتی و آسیبهای اجتماعی بهسرعت گسترش پیدا میکند. این هزینهها در آینده چندین برابر به دولت و جامعه تحمیل میشود.
نماینده مردم خوزستان با تأکید بر عدالت در توزیع منابع تصریح کرد: ما در کشور کمبود مطلق منابع نداریم، بلکه با نابرابری در تخصیص مواجهایم. در برخی بخشها، ارقام بسیار بزرگی بدون سنجش اثربخشی هزینه میشود، اما وقتی نوبت به فرهنگ میرسد، اولین گزینه برای کاهش بودجه است. این رویکرد نه منطقی است و نه عادلانه.
وی افزود: فرهنگ فقط برنامه هنری یا مراسم مناسبتی نیست؛ فرهنگ یعنی آموزش گفتوگو، تحمل اجتماعی، هویت ملی و تعلق اجتماعی. وقتی این عناصر تضعیف میشود، حتی بهترین برنامههای اقتصادی هم به نتیجه نمیرسد، چون جامعه آمادگی پذیرش و همراهی ندارد.
موسوی با اشاره به نقش مجلس گفت: مجلس باید از نگاه منفعل به بودجه فرهنگی عبور کند. افزایش صرف عدد کافی نیست؛ باید مشخص شود بودجه فرهنگ چگونه و کجا هزینه میشود، بهویژه در مناطق محروم و استانهایی که بیشترین فشار اجتماعی را تحمل میکنند. اگر فرهنگ بهدرستی تقویت شود، بسیاری از تنشها و آسیبها خودبهخود کاهش مییابد.
وی در پایان تأکید کرد: کوچککردن بودجه فرهنگ یعنی نادیده گرفتن ریشههای ثبات اجتماعی. کشوری که به فرهنگ بهعنوان ستون انسجام نگاه نکند، ناچار است در آینده هزینههای سنگینتری برای مدیریت بحرانهای اجتماعی بپردازد. فرهنگ نه حاشیه توسعه، بلکه پیششرط آن است.
