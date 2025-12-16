به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله‌عباسپور در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مصرف بیش از حد انرژی در ایران اشاره کرد و گفت: جمعیت ایران زیر ۹۰ میلیون نفر است و این درحالی است که ما به اندازه یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت چین، مصرف انرژی داریم. در عرصه سوخت هم همین است. ما روزانه ۱۰۰ لیتر بیشتر از ترکیه شاهد مصرف بنزین هستیم.

وی با شاره به یارانه‌های انرژی تاکید کرد: یکی از دلایل تورم و گرانی در کشور، ناترازی بودجه است و این ناترازی باید تأمین شود. یک راه هم اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی است. بنزین در کشور ما نرخ پایینی دارد و نهایت به سه هزار تومان می‌رسد و این درحالی هست که قیمت همین سوخت در اروپا، دو یورو است.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت انرژی پایین باشد، مصرف هم افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله ناترازی انرژی را هم در پی دارد و ما را وادار به واردات نفت و گاز می‌کند.

این نماینده مجلس به اهمیت واقعی سازی قیمت انرژی هم اظهار کرد و گفت: من معتقد هستم که قیمت انرژی باید واقعی بشود. این امر تورم به دنبال دارد ولی دولت به کمک مجلس، باید درآمد حاصل از واقعی سازی انرژی را به مردم بازگرداند. این اتفاق قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد.

نماینده بوئین زهرا و آوج با بیان اینکه پیشرفت کشور بعد از انقلاب اسلامی قابل توجه است، افزود: ۹۵ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود و همین رشد در عرصه پزشکی و بهداشتی، باعث افزایش آمار توریست درمانی شده است. در صنایع دفاعی هم شرایط مشابه است. جنگ ۱۲ روزه، دشمن ما صرفاً هشت میلیون نفر جمعیت اسرائیل نبود. بلکه ما در مقابل کفتاری مانند آمریکا که ادعای امپراتوری جهانی را دارد، ایستادیم و پیروز شدیم. در این موفقیت دولت و مجلس دخیل است.

او درباره کاهش نرخ بیکاری در استان قزوین هم گریزی زد و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در قزوین ۴/۵ درصد است. در بویین زهرا، کارگران محل کار خود را از بین چند گزینه انتخاب می‌کنند و همین نشانه خوبی است.

عباسپور در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که سوالی پیرامون حذف دلار در مراودات اقتصادی پرسیده بود، بیان کرد: همواره ایران برای کاهش ارزش دلار، از این مسئله استقبال می‌کند. ما با کشورهایی که رابطه‌ای دوستانه و مراودات اقتصادی داریم صحبت کردیم اما به شرط آنکه طرف مقابل هم بپذیرد که با ریال و پول ملی او مبادله شود.

نماینده بویین زهرا و آوج در پایان تصریح کرد: در همین دوره مجلس، همکاری چهار نماینده استان و اقدامات استاندار قزوین، باعث شد تا رتبه استان در بودجه عمومی از رتبه ۳۰ به رتبه ۱۹ تقلیل پیدا کند.