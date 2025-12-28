عالیه زمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم امروز در تورم، گرانی و بیکاری گرفتار شدهاند، اظهار کرد: فشار اقتصادی یک تصادف نیست بلکه نتیجه سو مدیریت و تعارض منافع گسترده است.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس افزود: هر جهش ناگهانی در قیمت دارو، غذا و مسکن قدرت خرید مردم را کاهش داده و بودجه سالانه بیشتر به نفع شرکتهای دولتی طراحی شده است.
زمانی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لحاظ کردن ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان نشان میدهد عمق بحران معیشت و سلامت مردم در این لایحه بازتابی ندارد و بودجه باید به جای انقباض برای مردم، ایمنسازی اقتصاد و ارتقای کرامت انسانی را هدف قرار دهد.
وی همچنین به مسائل زنان و خانواده پرداخت و تصریح کرد: زنان نیمی از جامعه هستند و توانمندسازی آنان سرمایهگذاری زیربنایی در اجتماع است و حقوق و آیینبندی شاغلان زن باید با مردان برابر شود و تحکیم خانواده صرفاً یک شعار نباشد.
نماینده مردم ساری و میاندورود با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی مسائل امنیت غذایی و سلامت گفت: مجلس باید در صیانت از امنیت غذایی و سلامت کودکان و نوجوانان ورود کند.
زمانی در پایان با تأکید بر ظرفیتها و اهمیت مازندران اظهار کرد توسعه حمل و نقل، کشاورزی مدرن و گردشگری سازمانیافته باید با محوریت حفظ محیط زیست و بهرهگیری از ظرفیت مردان و زنان مازندران اجرا شود و شهرکهای صنعتی و زمینهای ارزشمند استان نباید صرفاً برای منافع کوتاهمدت به کار گرفته شود.
