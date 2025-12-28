  1. استانها
زمانی: بودجه سالانه بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی طراحی شده است

ساری - نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: بودجه باید به جای انقباض برای مردم، ایمن‌سازی اقتصاد و ارتقای کرامت انسانی را هدف قرار دهد اما اکنون بودجه بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی است.

عالیه زمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم امروز در تورم، گرانی و بیکاری گرفتار شده‌اند، اظهار کرد: فشار اقتصادی یک تصادف نیست بلکه نتیجه سو مدیریت و تعارض منافع گسترده است.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس افزود: هر جهش ناگهانی در قیمت دارو، غذا و مسکن قدرت خرید مردم را کاهش داده و بودجه سالانه بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی طراحی شده است.

زمانی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لحاظ کردن ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان نشان می‌دهد عمق بحران معیشت و سلامت مردم در این لایحه بازتابی ندارد و بودجه باید به جای انقباض برای مردم، ایمن‌سازی اقتصاد و ارتقای کرامت انسانی را هدف قرار دهد.

وی همچنین به مسائل زنان و خانواده پرداخت و تصریح کرد: زنان نیمی از جامعه هستند و توانمندسازی آنان سرمایه‌گذاری زیربنایی در اجتماع است و حقوق و آیین‌بندی شاغلان زن باید با مردان برابر شود و تحکیم خانواده صرفاً یک شعار نباشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی مسائل امنیت غذایی و سلامت گفت: مجلس باید در صیانت از امنیت غذایی و سلامت کودکان و نوجوانان ورود کند.

زمانی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌ها و اهمیت مازندران اظهار کرد توسعه حمل و نقل، کشاورزی مدرن و گردشگری سازمان‌یافته باید با محوریت حفظ محیط زیست و بهره‌گیری از ظرفیت مردان و زنان مازندران اجرا شود و شهرک‌های صنعتی و زمین‌های ارزشمند استان نباید صرفاً برای منافع کوتاه‌مدت به کار گرفته شود.

