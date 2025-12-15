به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور گفت: نگاه به فرهنگ نباید کوتاهمدت و صرفاً به عنوان یک ردیف هزینهای باشد. فرهنگ پایهایترین زیربنا برای آموزش، پرورش و شکلگیری ارزشهای اجتماعی و اخلاقی نسلهای آینده است. کاهش بودجه این بخش، به معنای کاهش فرصتهای تربیتی و آموزشی است که جامعه برای رشد پایدار به آن نیاز دارد.
فیاضی ادامه داد: فرهنگ اثرگذاری گستردهای بر رفتار، سبک زندگی و توانمندیهای نسلهای آینده دارد. وقتی بودجه آن محدود باشد، حتی فعالیتهای آموزشی و تربیتی که قرار است نسلها را آماده زندگی اجتماعی کند، با مشکل روبهرو میشود. بنابراین نگاه به بودجه فرهنگی باید به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت دیده شود، نه صرفاً هزینهای که میتوان آن را کوتاهمدت کاهش داد.
وی افزود: مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله توزیع هوشمند و اولویتبندی مناسب است. کشور دارای منابع قابل توجهی است که اگر بخشی از آن به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یابد، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات امروز را پوشش داد. این کار نه تنها به تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی کمک میکند، بلکه در بلندمدت اثرات مثبتی بر آموزش، خلاقیت و توسعه کشور خواهد داشت.
فیاضی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: در بسیاری از این کشورها، فرهنگ و آموزش به هم پیوستهاند و نگاه اقتصادی و اجتماعی آنها به فرهنگ به عنوان سرمایهای برای توسعه و تقویت نسلهاست. این نگاه باعث شده تا اثرات فرهنگی علاوه بر تربیت اخلاقی و اجتماعی، به رشد اقتصادی و توانمندی جامعه نیز منتقل شود.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح نگاه به بودجه فرهنگ، یعنی نگاه به آینده کشور و نسلهای بعدی. جامعهای که امروز فرهنگ و آموزش را تقویت کند، فردا با نسلهایی توانمند، اخلاقمدار و خلاق روبهرو خواهد بود که ستونهای توسعه، امنیت و انسجام اجتماعی را محکم نگاه میدارند. اگر امروز بودجه فرهنگ کاهش یابد، فردا باید هزینههای بسیار بیشتری برای جبران این خلأ پرداخت کنیم.
