فرماندار دشتی: اتکا به مردم رمز ماندگاری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با اعضای هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان دشتی، با اشاره به سابقه درخشان حضور مردم در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، اظهار داشت: یکی از نکات برجسته نظام و انقلاب، اتکا به مردم است و این مسیر طی بیش از چهار دهه با همراهی و حضور آگاهانه مردم استمرار یافته است.
وی با بیان اینکه در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتخاباتهای متعددی برگزار شده است، افزود: مردم همواره در تعیین سرنوشت خود نقشآفرین بودهاند و آرای آنان تأثیر مستقیم و تعیینکنندهای در مسیر اداره کشور داشته است.
فرماندار دشتی با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس کشور گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز دولت و مردم خوش درخشیدند و تجربه نشان داد هر جا به مردم اتکا کردیم، آسیبها کمتر و استقامت، آرامش و قوت قلب مجموعه نظام بیشتر شد.
مقاتلی با بیان اینکه تلاش داریم هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت مناسبی برگزار شود، تصریح کرد: شهرستان دشتی در ادوار مختلف انتخابات همواره جز شهرستانهای پیشرو در مشارکت مردمی بوده و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.
وی هیئتهای اجرایی و نظارت را دو بال اصلی برگزاری انتخابات دانست و خاطرنشان کرد: هیئت اجرایی و هیئت نظارت در یک مسیر و با هدف مشترک، یعنی برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و قانونمند، گام برمیدارند و هماهنگی و تعامل این دو مجموعه نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تضمین سلامت و امنیت انتخابات در کنار مشارکت پرشور مردم، گفت: صیانت از آرای مردم خط قرمز دولت و نظام است و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی موظف به فراهمسازی بستر برگزاری انتخاباتی امن و سالم با مشارکت بالا هستند.
مقاتلی با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو بهصورت الکترونیکی افزود: انتخابات امسال به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و با توجه به برخی تغییرات در قانون انتخابات، تلاش میکنیم تا پیش از زمان رأیگیری، زیرساختهای فنی و ارتباطی لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات الکترونیکی در شهرستان تقویت و تکمیل شود.
وی بر ضرورت برنامه ریزی های مستمر جهت آمادگی کامل ستاد انتخابات شهرستان و دستگاههای مسئول برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و در تراز نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.
نظر شما