فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه بنیادین فرهنگ در پیشرفت همه‌جانبه کشور، اظهار کرد: فرهنگ، زیربنای شکل‌گیری سرمایه انسانی، انسجام اجتماعی، نظام آموزشی کارآمد و حتی رشد اقتصادی پایدار است. هیچ الگوی موفق توسعه‌ای در جهان را نمی‌توان یافت که بدون سرمایه‌گذاری هدفمند و مستمر در حوزه فرهنگ به ثبات و پایداری رسیده باشد. از این‌رو، تقویت بودجه فرهنگی نه یک هزینه مصرفی، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده ایران است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته، در مقاطع بروز محدودیت‌های مالی، نخستین بخشی که با کاهش یا انقباض بودجه مواجه شده، حوزه فرهنگ بوده است؛ در حالی که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های فرهنگی و حتی ناکارآمدی‌های آموزشی، ریشه در همین نگاه کوتاه‌مدت و کم‌توجهی مزمن به فرهنگ دارد. نمی‌توان انتظار جامعه‌ای پویا، مسئولیت‌پذیر، خلاق و قانون‌مدار داشت، اما برای زیربنای فرهنگی آن برنامه‌ریزی مالی دقیق، پایدار و اثربخش انجام نداد.

وی با تأکید بر پیوند عمیق فرهنگ و آموزش، تصریح کرد: آموزش بدون پشتوانه فرهنگی قوی، به نتایج مطلوب و ماندگار نخواهد رسید. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در تربیت نسل آینده ایفا کنند که از برنامه‌های فرهنگی هدفمند، عمیق و متناسب با اقتضائات جامعه برخوردار باشند. بدیهی است که تحقق چنین برنامه‌هایی بدون تخصیص منابع مالی کافی و هوشمندانه، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ظرفیت‌های مغفول فرهنگی در مناطق مختلف کشور، گفت: در بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار، از جمله ایذه و باغملک، سرمایه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ارزشمندی وجود دارد که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی در میان جوانان ایفا کند. با این حال، کمبود اعتبارات فرهنگی موجب شده است بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها یا بلااستفاده بماند یا به‌صورت محدود و مقطعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ابراهیم‌پور با تأکید بر ضرورت عدالت فرهنگی، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اساسی در بحث بودجه فرهنگی، نحوه تخصیص و توزیع آن است. تمرکزگرایی در اعتبارات فرهنگی، نه‌تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تعمیق نابرابری‌های فرهنگی می‌شود. اعتبارات فرهنگی باید به‌صورت عادلانه و متوازن توزیع شود تا همه استان‌ها و شهرستان‌ها متناسب با نیازها و ظرفیت‌های بومی خود از آن بهره‌مند شوند. تحقق عدالت فرهنگی، پیش‌شرط تحقق عدالت اجتماعی است.

وی ادامه داد: تقویت بودجه فرهنگی همچنین نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد. بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، با اجرای برنامه‌های فرهنگی مستمر، عمیق و هدفمند قابل کنترل و کاهش است. این رویکرد، علاوه بر ارتقای سرمایه اجتماعی، در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را به‌طور محسوسی کاهش خواهد داد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی، موظفند در فرآیند بررسی لوایح بودجه سنواتی، نگاه راهبردی و آینده‌نگرانه‌تری به حوزه فرهنگ داشته باشند. دفاع از افزایش سهم فرهنگ در بودجه، دفاع از امنیت اجتماعی، پیشرفت پایدار و آینده کشور است. تقویت بودجه فرهنگی باید به یک اجماع ملی میان دولت، مجلس و نخبگان فرهنگی تبدیل شود تا زمینه‌ساز شکوفایی فرهنگی و در نهایت، پیشرفت همه‌جانبه ایران اسلامی باشد.