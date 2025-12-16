به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان، با اشاره به دغدغه‌های فعالان رسانه‌ای در این ایام، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فعالیت خبرنگاران، عکاسان خبری و گروه‌های رسانه‌ای در مناسبت بزرگی مانند نیمه شعبان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم‌تر و ساختارمندتری است.

وی با بیان اینکه تشکیل یک ستاد خبری متمرکز می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را برطرف کند، افزود: این ستاد می‌تواند ضمن هماهنگی میان رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات، آمار و برنامه‌ها را تسهیل کند.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان قم ادامه داد: در ایام نیمه شعبان به‌واسطه حضور گسترده رسانه‌ها در مسجد مقدس جمکران، همکاری مناسبی با عوامل این مجموعه شکل گرفته و امکانات قابل قبولی نیز برای خبرنگاران فراهم می‌شود، اما در مسیرهای منتهی به جمکران، به‌ویژه در حوزه تردد طریق المهدی، با مشکلات جدی مواجه هستیم.

بخشی با اشاره به فعالیت گسترده عکاسان خبری در این ایام تصریح کرد: عکاسان، چه از استان قم و چه از سایر استان‌ها، نقش مهمی در ثبت و انتقال عظمت این اجتماع میلیونی دارند، اما دشواری تردد در شب نیمه شعبان، کار حرفه‌ای آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند و لازم است هماهنگی ویژه‌ای برای تسهیل رفت‌وآمد این قشر در نظر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت تولید محتوای رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها هرکدام توان و ظرفیت مشخصی دارند، اما ایجاد یک تیم متمرکز تولید محتوا می‌تواند به پوشش حرفه‌ای‌تر رویدادها، برنامه‌های مسیر و نمایش شکوه حضور زائران کمک کند و این محتوا، به‌ویژه تصاویر و ویدئوهای باکیفیت، می‌تواند در اختیار تمامی رسانه‌ها قرار گیرد تا بازتاب مناسبت، گسترده‌تر و اثرگذارتر باشد.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان قم با تأکید بر اهمیت تصاویر هوایی افزود: استفاده از تصاویر هوایی در این ایام، نقش بسزایی در نمایش ابعاد واقعی اجتماع عظیم نیمه شعبان دارد و می‌تواند بازتاب رسانه‌ای این رویداد را در سطح ملی و حتی فراملی تقویت کند.

بخشی همچنین به نقش رسانه ملی در اطلاع‌رسانی فرهنگی و دینی اشاره کرد و ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ارائه موضوعات دینی و احکام در قالب موشن‌گرافی، بازخورد مناسبی از مخاطبان دریافت کرده و می‌توان با تولید چند بسته محتوایی کوتاه و هدفمند، اطلاع‌رسانی مؤثرتری برای ایام نیمه شعبان داشت.

وی با اشاره به برخی نارضایتی‌های مردمی در شب نیمه شعبان اظهار کرد: متأسفانه با وجود تلاش گسترده کمیته‌ها، در پایان این شب شاهد انتشار حجم زیادی از پیام‌های گلایه‌آمیز در فضای مجازی درباره ترافیک، کمبود ناوگان حمل‌ونقل و مشکلات تردد هستیم که این مسائل می‌تواند تمامی زحمات انجام‌شده را تحت‌الشعاع قرار دهد.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان قم خاطرنشان کرد: این مشکلات شاید مستقیماً در حوزه کمیته اطلاع‌رسانی نباشد، اما اثر آن به‌طور مستقیم در بازتاب رسانه‌ای و رضایت عمومی دیده می‌شود و لازم است کمیته‌های مرتبط، اقدامات خود را در این زمینه تقویت کنند.

بخشی در پایان با تأکید بر اهمیت مستندسازی تجربیات گفت: تهیه یک چک‌لیست جامع برای کمیته‌ها، به‌ویژه کمیته اطلاع‌رسانی، می‌تواند به ثبت تجربیات امسال و استفاده از آن‌ها در سال‌های آینده کمک کند تا برنامه‌ریزی‌ها از نقطه صفر آغاز نشود و شاهد ارتقای کیفیت خدمات و اطلاع‌رسانی باشیم.