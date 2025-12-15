  1. استانها
شروع بارش برف در شهرستان اقلید

اقلید- با ورود سامانه بارشی به منطقه، بارش‌ها در شهرستان اقلید آغاز شده و این بارش‌ها به صورت برف و باران است.

