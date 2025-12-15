https://mehrnews.com/x39SBk ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵ کد خبر 6690573 استانها فارس استانها فارس ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵ شروع بارش برف در شهرستان اقلید اقلید- با ورود سامانه بارشی به منطقه، بارشها در شهرستان اقلید آغاز شده و این بارشها به صورت برف و باران است. دریافت 9 MB کد خبر 6690573 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در کوه مروارید آباده فارس مهگرفتگی شدید در آباده فارس آغاز بارش برف در «سپیدان» فارس بارش برف صدرا و قلات شیراز را سفیدپوش کرد تمامی محورهای مواصلاتی استان فارس باز است هشدار قرمز هواشناسی در فارس؛ مرخصیها و ماموریت های دولتی لغو شد خوشبخت: تاکنون هیچگونه آبگرفتگی در شیراز گزارش نشده است بارش برف در گردنه موک شهرستان فیروزآباد سرهنگ اکبری: رانندگان شیرازی در بارندگی این هفته سفر غیرضروری نکنند وضعیت رودخانه خشک شیراز پس از ۱۸ ساعت بارندگی بارش برف گردنه غنیمی جاده خرامه-سروستان هشدار قرمز هواشناسی،مناطق عشایرنشین فارس را در آمادهباش کامل قرار داد باران در فارس اوج گرفت؛ ۷۰ میلیمتر بارش در لامرد بارش برف در اقلید فارس آبگرفتگی محور لارستان به لامرد فارس را مسدود کرد باران شدید رودخانههای فصلی لامرد را سیراب کرد برچسبها بارش برف برفروبی برف اقلید
