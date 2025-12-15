  1. استانها
استاندار بوشهر: مشکلات صادرات گوجه فرنگی حل شود

استاندار بوشهر: مشکلات صادرات گوجه فرنگی حل شود

بوشهر-استاندار بوشهر با اشاره به زمان برداشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل استان بوشهر که از محصولات مهم استان است، خواستار حل مشکلات موجود در زمینه صادرات این محصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، مسائل و مشکلات صادرکنندگان حوزه کشاورزی را بررسی و در این خصوص تصمیم‌گیری شد.



زارع تصریح کرد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی برای تطبیق با شرایط جدید و وارد شدن در فرایند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، درخواست دارند که زمان بیشتری داشته باشند.

استاندار بوشهر ابراز کرد: در این نشست، با اعطای سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری به کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی تا پایان دیماه موافقت شد.

در این دیدار، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: صادرکنندگان استان بوشهر از این مهلت استفاده کرده و برای افزایش سقف کارت‌های بازرگانی خود از مسیر ضمانت‌نامه اقدام کنند تا بعد از پایان دیماه و صفر شدن مجدد سهمیه کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، مشکلی برای جریان صادرات محصولات کشاورزی استان به وجود نیاید.

