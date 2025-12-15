لزوم ارائه خدمات شهری و فرهنگی مطلوب به زائران نیمه شعبان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلانترزاده مدیر ارتباطات و رسانه دفتر حجتالاسلام والمسلمین روانبخش نماینده قم در مجلس و مدیرکل سابق روابط عمومی شهرداری قم شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاعرسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان با تأکید بر اهمیت ساماندهی رسانهای و عملیاتی این رویداد گفت: هدف این است که تجربه سالهای گذشته و فعالیتهای کمیتههای مختلف در زمینه اطلاعرسانی، خدمات شهری و فرهنگی برای زائران بهطور دقیق و ساختاریافته مورد استفاده قرار گیرد و نیازهای فوری و بلندمدت زائران بهصورت مجزا دستهبندی شود.
وی افزود: در رویکرد امسال، باید دو لایه از نیازها مدنظر قرار گیرد، لایه اول شامل نیازهای پایهای و عملیاتی زائران مانند مسیرهای دسترسی، خدمات ترافیکی، مکانهای اسکان و مراکز بهداشتی و اطلاعرسانی است و لایه دوم شامل نیازهای فرهنگی، اجتماعی و معرفتی است که ارتقای سطح آگاهی دینی و ایجاد تجربه معنوی و نشاط اجتماعی را هدف دارد.
کلانترزاده گفت: اندیشمندان معتقدند تا زمانی که نیازهای فیزیولوژیک و امنیتی برآورده نشود، امکان رسیدن به سطح بالاتر فراهم نیست، در زمینه خدمات زائران نیز باید ابتدا خدمات اولیه فراهم شود تا افراد بتوانند تجربه معنوی و اجتماعی مطلوب داشته باشند و این دو لایه باید بهصورت همزمان و با هماهنگی کامل اجرا شوند تا امکان دستیابی به اهداف فرهنگی و رسانهای فراهم شود.
وی ادامه داد: تجربیات سالهای گذشته نشان داده است که بدون همکاری نزدیک میان کمیتهها و استفاده از ظرفیت رسانههای ملی و بینالمللی، پوشش کامل فعالیتها و خدمات زائران ممکن نیست و بنابراین پیشنهاد میشود کمیته سخنگویی بهصورت مستقل و با برنامهریزی دقیق فعالیت کند و مسئولیت اطلاعرسانی لحظهای و انتشار اخبار مرتبط با خدمات، مسیرها و برنامههای فرهنگی را بر عهده گیرد.
کلانترزاده با بیان اهمیت طراحی برنامههای رسانهای و اطلاعرسانی گفت: لازم است مسیرهای ترافیکی، مکانهای اسکان و مراکز خدماتی و فرهنگی بهصورت دقیق و با استفاده از اپلیکیشنها، نقشههای تعاملی و رسانههای مختلف اطلاعرسانی شود تا زائران بتوانند بدون سردرگمی از خدمات بهرهمند شوند، همچنین کمیته اطلاعرسانی باید بازخوردها و مشکلات را سریعاً دریافت و به مسئولان مربوطه منتقل کند تا در اسرع وقت رفع شود.
کلانترزاده با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان نهادها گفت: تقسیم کار و تعیین مسئولیتها باید کاملاً شفاف باشدو رسانههای ملی و بینالمللی، کمیتههای فرهنگی، ترافیکی و خدمات شهری باید از هماکنون برنامههای خود را برای روزهای منتهی به نیمه شعبان و روزهای اصلی ایام شعبانیه آماده کنند تا پوشش رسانهای و ارائه خدمات بهینه باشد.
وی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که توجه دقیق به جزئیات عملیاتی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانهای، امکان ارائه خدمات شایسته و ایجاد تجربه معنوی و اجتماعی مطلوب برای زائران را فراهم میکند و برنامهریزی دقیق، اطلاعرسانی جامع و مشارکت فعال همه کمیتهها، رسانهها و نهادهای مرتبط میتواند ایام نیمه شعبان را به فرصتی ارزشمند برای ارتقای فرهنگ انتظار و جامعه مهدوی در قم تبدیل کند.
قم-مدیر ارتباطات و رسانه دفتر نماینده قم در مجلس گفت: اجرای هماهنگ کمیتهها، اطلاعرسانی جامع و ارائه خدمات بهینه به زائران، زمینهساز تجربهای موفق و معنوی در ایام نیمه شعبان در قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلانترزاده مدیر ارتباطات و رسانه دفتر حجتالاسلام والمسلمین روانبخش نماینده قم در مجلس و مدیرکل سابق روابط عمومی شهرداری قم شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاعرسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان با تأکید بر اهمیت ساماندهی رسانهای و عملیاتی این رویداد گفت: هدف این است که تجربه سالهای گذشته و فعالیتهای کمیتههای مختلف در زمینه اطلاعرسانی، خدمات شهری و فرهنگی برای زائران بهطور دقیق و ساختاریافته مورد استفاده قرار گیرد و نیازهای فوری و بلندمدت زائران بهصورت مجزا دستهبندی شود.
نظر شما