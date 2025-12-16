افتتاح برج نوآوری و فناوری در مجموعه شاهد و ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و مراسم افتتاحیه برج فناوری و نوآوری ایثار و شاهد با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور صبح امروز در ساختمان بنیاد شهید برگزار شد.

سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به افتتاح برج نوآوری و فناوری مجموعه شاهد و ایثارگران گفت: امروز شاهد یک توفیق بزرگ هستیم که برای نخستین‌بار یک اتفاق بی‌سابقه در حوزه نوآوری و فناوری جامعه شاهد و ایثارگران رقم خورده است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی بنیاد، برگزاری نشست‌های تخصصی با جامعه نخبگان است، افزود: این نشست‌ها علاوه بر مرکز، در استان‌ها نیز برگزار می‌شود و در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر بر اساس شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان شناسایی شده‌اند؛ نخبگانی که نه به دلیل فرزند شهید یا جانباز بودن، بلکه به واسطه توان علمی و تخصصی خود مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اوحدی با اشاره به روند اجرایی تفاهم‌نامه‌ها اظهار کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه‌ها، تنها هفت ماه بعد شاهد اجرایی شدن آن‌ها بودیم که این موضوع بیانگر جدیت در عبور از مرحله ایده‌پردازی و ورود به عرصه عمل است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که پیگیری ایده‌ها باید از مرحله برنامه‌ریزی تا تحقق و اجرا دنبال شود، چرا که ۵۰ درصد مسیر مربوط به ایده و برنامه است اما بخش دشوارتر، تحقق و عملیاتی شدن آن‌هاست و این مسیر باید تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: ایشان همچنین رمز عبور از گردنه‌های سخت را بهره‌گیری از دو ظرفیت «دین» و «دانش» عنوان کردند و بر لزوم تلاش مضاعف برای عبور از فضای ایده و رسیدن به اجرا تأکید داشتند.

اوحدی در پایان با اشاره به جایگاه علم در آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: در تعالیم اسلامی، علم بالاترین شاخص رشد و کمال انسان معرفی شده است و پیامبر اکرم (ص) علم را معیار ارزیابی انسان‌ها برای رسیدن به قله‌های کمال دانسته‌اند. امیدواریم آغاز این مسیر، زمینه‌ساز تحولی جدی در حوزه فناوری و نوآوری کشور باشد.