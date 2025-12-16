گوگل ابزار رصد وب تاریک را بازنشست می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دلیل این امر آن است که ابزار رایگان گوگل که در صورت ظاهر شدن اطلاعات خصوصی کاربران در این بخش مشکوک از اینترنت آن را به کاربران اطلاع رسانی می‌کرد، تعطیل خواهد شد.

ابزار مذکور ابتدا به طور خاص برای مشترکان Google One فراهم بود اما شرکت در اواسط ۲۰۲۴ میلادی تصمیم گرفت آن را برای همه افراد باز کند. اگر این قابلیت روشن باشد، هرزمان که نام، آدرس ایمیل و شماره تماس کاربر در اینترنت نشت کند، وی نوتیفیکیشنی دریافت می‌کند.

در بیانیه ایمیل گوگل ذکر شده دلیل توقف گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های وب تاریک آن است که طبق بازخوردها این قابلیت گام‌های بعدی مؤثری فراهم نمی‌کرد. قابلیت گوگل فقط به کاربر اطلاع می‌دهد اطلاعات وی در وب تاریک ظاهر شده است. همچنین کاربر می‌توان فهرستی از تمام مواردی را که در حساب گوگل وی یافت شده‌اند را ببیند. با این حال، این گزارش‌ها هیچ راهنمایی‌ای دربارهٔ اقدامات بعدی ارائه نمی‌کنند.

شرکت فناوری آمریکایی توضیح داده که روی ابزارهایی تمرکز خواهد کرد که گام‌هایی شفاف‌تر و اجرایی ارائه دهند. علاوه بر آن گوگل رصد نتایج جدید وب تاریک را از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی متوقف می‌کند و دسترسی به گزارش‌های آن از حساب کاربری افراد را از ۱۶ فوریه متوقف می‌کند. در کنار این موارد کاربر می‌تواند پروفایل رصد خود را هم اکنون حذف کند.