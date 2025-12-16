  1. استانها
عاملان درگیری و نزاع دسته‌جمعی در دورود دستگیر شدند

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی دورود از شناسایی و دستگیری عاملان درگیری و نزاع دسته‌جمعی منجر به تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف دورود اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری منازعان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ دورود با اشراف اطلاعاتی هفت عامل درگیری و نزاع دسته جمعی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود، بیان داشت: در این عملیات یک قبضه سلاح جنگی و ۶۰ عدد فشنگ مربوطه از متهمان کشف شده است.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند تصریح کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.

