دستگیری سارق کابل و اماکن خصوصی در دورود

دورود- فرمانده انتظامی شهرستان دورود از شناسایی و دستگیری سارق کابل و اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان روز دوشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در شهرستان، بررسی موضوع و شناسایی عامل یا عوامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهم

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پاسگاه سیلاخور، یک نفر در این رابطه شناسایی شد و پس از هماهنگی قضائی، متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

اعتراف به هفت فقره سرقت و تحویل به مراجع قضائی

فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به هفت فقره سرقت کابل و اماکن خصوصی اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده، به همراه مدارک مربوطه برای رسیدگی قضائی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

تأکید بر مقابله با جرایم خرد و امنیت عمومی

سرهنگ نوریان با اشاره به اهمیت مقابله با جرایم خرد و حفاظت از اموال مردم گفت: مأموران انتظامی شهرستان با تلاش شبانه‌روزی خود، در راستای ارتقای امنیت و آرامش عمومی، با هرگونه سرقت و تخلف برخورد قانونی خواهند کرد.

