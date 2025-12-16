آئین تجلیل از مادر بزرگوار شهیدان حسن و محمد باقری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از مادر بزرگوار شهیدان حسن و محمد باقری با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز در ایوان شمس برگزار شد.

مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در آئینی که به منظور تجلیل از مقام مادران شهدا برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع این مادران گفت: سخن گفتن در چنین جمعی بسیار سخت است، چرا که در مقابل مادران شهدا چیزی برای گفتن نداریم. امروز در حال تجلیل از یک مادر قهرمان هستیم؛ مادری که صاحب صبری استثنایی است و مادر شهید بودن، او را به نماد یک صبر اجتماعی، سازنده و آگاهانه تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه برخی اتفاقات تلخ مانند بیماری یا مرگ، تجربه‌هایی هستند که ممکن است برای افراد مختلف رخ دهند، افزود: جنس صبر مادر شهید متفاوت است، چرا که فرزند او با آگاهی و انتخاب خود این مسیر را برگزیده است. این نوع صبر، صبری متعالی است که تأثیر آن تنها فردی یا خانوادگی نیست، بلکه در سطح اجتماعی و حتی تمدنی اثرگذاری می‌کند.

اردبیلی تأکید کرد: مادر شهید خالق یک روایت جاودانگی است و نقش مادران و زنان در ساخت روایت‌های ماندگار، بسیار قابل توجه و تأمل‌برانگیز است. خداوند در قرآن می‌فرماید آنچه در نزد خداست، باقی می‌ماند. مادران شهیدی که من دیده‌ام، باور عمیقی دارند که عزیزانی که در راه خدا از دست داده‌اند، در جایگاه متعالی خود قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: امیدواریم کسانی که مانده‌اند، به آن اوج رشد و تعالی انسانی برسند. مادر شهید، نماد «الگوی سوم» زن است؛ الگویی که نشان می‌دهد زن می‌تواند در مقام عبودیت و بندگی خدا، اوج اثرگذاری اجتماعی را با هویت و زنانگی خود ترکیب کند.

وی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست از مفهوم الگوی سوم گفت: گاهی اوقات تصور می‌شود الگوی سوم یک تصویر کاریکاتوری و غیرواقعی است، در حالی که این‌گونه نیست. شهیدی که به درجه آرمان رسیده است، پیوندی جاودانه با مادر خود دارد و این اتصال، یک ارتباط ماندگار و معنادار است که در تاریخ و فرهنگ ما باقی خواهد ماند.

اردبیلی در پایان سخنان خود، مادران شهدا را سرمایه‌های معنوی جامعه دانست و بر ضرورت روایت‌گری صحیح و عمیق از نقش آنان در شکل‌گیری هویت دینی، فرهنگی و تمدنی جامعه تأکید کرد.