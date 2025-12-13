بیت‌ الزهرا کرمان مبدا فراخوان پنجمین دوره رخداد ملی «سردار تا سردار»

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه فراخوان رخداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار که همه ساله به پاسداشت مقام شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود، در پنجمین سال خود از بیت‌الزهرا (س) شهید سلیمانی در کرمان اعلام شد و در این مراسم از نماد جایزه ملی «فرشته»، یادبود شهیده فرشته باقری، شهیده خبرنگار دفاع مقدس ۱۲ روزه رونمایی شد.

«حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی» امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمان در این مراسم، ضمن تشکر از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان و رشت برای برگزاری این آئین در شهر کرمان، گفت: از شهر گیلان تا شهر کرمان، از سردار شهید سلیمانی تا سردار کوچک‌خان جنگلی و از مشروطه تا انقلاب، دنیایی حرف و مطلب وجود دارد.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی درخشش مردان بزرگ در تاریخ را مستلزم محیط تربیتی مستعد دانست و افزود: شخصیت میرزا کوچک‌خان همه باعث شد که جوهره وجود او جهانی شود و کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد.

وی، با بیان اینکه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی نیز بسیار مرد پرفضیلتی بود، ادامه داد: شخصیت ایشان نتیجه تربیت درست پدر و مادر و وجود بستر مناسب رشد و بالندگی است.

امام جمعه کرمان، افزود: جریان فرهنگی بزرگ تاریخی در ایران این دو استان مهم را به هم وصل می‌کند و محوریت این دو شخصیت بزرگ، باعث الگوگیری جوانان خواهد و اثرات آن بسیار برای آینده تأثیرگذار خواهد بود.

حاج‌قاسم سلیمانی متعلق به تمام کشور است

«حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی» دبیر جبهه فرهنگی استان گیلان، با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی متعلق به تمام کشور است، ادامه داد: تعلق سردار به تمام شهرهای کشور و نگاه بلند ایشان ستودنی است و شهید سلیمانی در واقع میرزا کوچک خان زمانه خود بودند.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی پور یوسفی، به مقام شامخ شهید سردار میرزا کوچک خان جنگلی اشاره کرد و افزود: او کسی بود که در نقطه اوج مشروطیت، گام بلندی برداشت و اتفاق بزرگی را در کشور رقم زد و آن نوری بود که زنده بود و در آستانه انقلاب با آمدن حضرت امام خمینی (ره) خود را شکوفا کرد تا اتفاق بزرگ انقلاب اسلامی محقق شود.

وی، ضمن تشکر از مدیریت شهری و استانداری کرمان برای قبول این پیشنهاد و رخداد رسانه‌ای از سردار تا سردار، ادامه داد: این رخداد، نقطه پیوند هنر و رسانه است و معرفی شخصیت‌های تمدنی ایران چون شهید سلیمانی و می‌راز کوچک خان جنگلی را در دل خود دارد.

دبیر جبهه فرهنگی استان گیلان، ادامه داد: بر ما لازم است تا جلوی نفوذ دشمن را بگیریم و انتظار داریم تا گفتمان و دکترین مقاومت از دل این رویداد خارج شود.

«رحیم شوقی» شهردار شهر رشت نیز، ضمن تشکر از شهردار کرمان برای فراهم‌آوردن برگزاری این آئین در شهر کرمان، به حضور سردار شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی در اولین کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان و سردار شهید حسین قومی، اشاره کرد و افزود: سردار سلیمانی و سردار میرزا کوچک‌خان جنگلی از نام‌آوران حوزه مقاومت و دفاع مقدس بودند و به این مناسبت چهار سال رخداد رسانه‌ای را با تلاش جبهه فرهنگی استان گیلان در شهر رشت آغاز کردیم و امسال این اقدام در شهر کرمان رقم خورد و در این راستا در سال‌های گذشته آثار خوبی به دبیرخانه تحویل داده شد.

شوقی، تاکید کرد: به طور قطع شروع این حرکت در مکانی مقدسی چون بیت‌الزهرا (س) اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم نسبت به سال‌های قبل بهتر برگزار شود و امید داریم تا به صورت بین‌المللی در سطح جهان اسلام برگزار شود و بعد از افتتاح این رخداد در کرمان، اختتامیه این رخداد را در شهر رشت شاهد باشیم.

هدف این رخداد هویت‌آفرینی برای اسطوره‌های مبارزه و مقاومت است

«علی دارا» دبیر پنجمین رویداد رسانه‌ای از سردار تا سردار، هدف از این اقدام را هویت‌آفرینی برای اسطوره‌های مبارزه و مقاومت اعلام کرد و گفت: هم اکنون این رخداد در شهر کرمان به ایستگاه پنجم رسیده است.

وی، از شروع این رخداد از سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: ابزار، هنر و رسانه می‌تواند این هویت را به زیبایی انتقال دهد و تأثیر گذار باشد.

دارا، ادامه داد: در در دو سال اول آثاری پیرامون شخصیت این دو شهید دریافت کردیم و بعد متوجه شدیم که سیره این شهیدان در بین مردم، الگو برداری شده و این انگیزه ایجاد شد تا محور جشنواره به سمت روایت و کنش‌های مردمی سوق داده شود.

وی، محور ویژه این جشنواره، در پنجمین سال را روایت کنش‌های مردمی در دوران جنگ ۱۲ روزه ذکر کرد و ادامه داد: این رویکرد بهانه‌ای شد تا از جایزه ملی «فرشته» شهید خبرنگار جنگ دوازده روزه رونمایی شود.

دارا، یادآور شد: فراخوان جشنواره از امروز آغاز شده و تا ۱۵ دی‌ماه آخرین مهلت ارسال آثار هنری و رسانه‌ای تعیین شده است.