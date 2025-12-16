زاکانی: زنان، انقلاب اسلامی را استمرار بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از مادر بزرگوار شهیدان حسن و محمد باقری با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز در ایوان شمس برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران از مبارزان و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، با اشاره به نقش زنان در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی جلسه داشته و امروز جمعی از همان افراد در این جلسه حضور دارند. در این میان، نقل‌هایی از امام عظیم‌الشأن مطرح شد و یاد زندانیان سیاسی، بانوان عزیزی که پیش از انقلاب در زندان‌ها به سر می‌بردند و همچنین آقایان مجاهد و بزرگواری که سال‌های عمر خود را در زندان‌های رژیم پهلوی سپری کردند، گرامی داشته شد.

وی افزود: برخی از این مبارزان، زن و شوهری بودند که هم‌زمان دوران زندان را تحمل کردند. از جمله می‌توان به سرکار خانم سجادی و مرحوم غیوران اشاره کرد. همچنین مادری که همراه با فرزند دوماهه خود مدتی را در زندان سپری کرد و پس از آن، فرزندش را به بخش اجتماعی آن روز تحویل دادند. این مادر در زندان، مسیر خدمت و تلاش خود را در بند رژیم و زیر سنگین‌ترین شکنجه‌ها ادامه داد.

شهردار تهران با بیان اینکه مادری همچون سرکار خانم دباغ امروز در میان ما نیست، تصریح کرد: فرزند ایشان به‌عنوان یک زن تراز انقلاب اسلامی، شایسته توجه است و باید به سمت چنین الگوهایی حرکت کرد؛ چه در بعد تحولات شخصی و پیشگامی در بندگی خدا، چه در بعد اجتماعی و چه در بعد انقلابی.

زاکانی ادامه داد: در همین جلسه نکته مهمی مطرح شد و آن اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفت‌هایی شکل گرفت مبنی بر اینکه اساساً زنان نباید در میدان عمل نقشی داشته باشند. در حالی که امام خمینی (ره) فرمودند مردان انقلاب را آغاز می‌کنند و زنان این انقلاب را استمرار می‌بخشند و زمانی که فرزندان به میدان بیایند، انقلاب به پیروزی کامل خواهد رسید. این فرزندان در دامان همین مادران بزرگ پرورش می‌یابند.

وی با یادآوری سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مرد از دامن زن به معراج می‌رود»، گفت: جمعی که امروز اینجا دور هم جمع شده‌اند، مطلع هستند که این گردهمایی حکایت از آن دارد که ما به عظمت الهی سر سجده فرود آورده‌ایم. این مجلس، مجلس تکریم صرفِ مادران شهدا یا بزرگداشت یک فرد خاص نیست، بلکه مجلس بندگی و سپاس به درگاه الهی است؛ سپاس برای نعمت‌های بزرگی که خداوند به ما ارزانی داشته است.

شهردار تهران تأکید کرد: این نعمت‌های بزرگ، همگی در پرتو عنایت الهی به نقطه‌ای رسیده‌اند که جز با تأثیرگذاری الگوی حضرت زینب کبری (س)، جز زیبایی در آن دیده نمی‌شود. استقامت این مادران خاص، از جمله مادر عزیز شهید افشاری و همچنین نقش‌آفرینی مادران شهدای بزرگی چون شهدای باقری، حقیقتی است که امروز درباره آن صحبت شد و برای همه ما بسیار درس‌آموز است.

زاکانی با اشاره به نگاه انقلاب اسلامی به حقیقت عالم، گفت: حقیقت عالم همان چیزی است که انقلاب اسلامی بر آن تکیه دارد؛ حقیقتی که اراده آن بر پیروزی و بر ایجاد زمینه‌سازی ظهور از طریق انقلاب اسلامی است. در این مسیر، شرایطی ایجاد می‌شود که ما پله‌پله و در نهایت سختی، خود را به قله نزدیک می‌کنیم.

وی افزود: هرچه مسیر دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود، به همان نسبت تجلی اراده الهی و ارزش‌گذاری خداوند برای عمل خالصانه بالاتر می‌رود، چراکه شرایط مختلف دست به دست هم می‌دهند تا مانع نزدیک شدن انقلاب به غایت و هدف نهایی آن شوند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، بسیاری باور نداشتند، اما عده‌ای به میدان آمدند، سینه‌های خود را سپر کردند و مادرانی داغدار شدند؛ مادرانی که با افتخار عنوان «مادر شهید» را بر دوش کشیدند و پرچم انقلاب را برافراشته‌تر کردند. پس از آن نیز حوادث مختلف، به‌ویژه جنگ تحمیلی، نقطه‌ای درخشان بر تارک تاریخ اسلام شد و در آن مقطع نیز این مادران بودند که نقشی ویژه و تعیین‌کننده ایفا کردند.

شهردار تهران، با بیان روایتی از سلوک معنوی و مجاهدت یکی از شهدای دفاع مقدس، گفت: ما انسانی را از نزدیک می‌شناختیم که خدا واقعاً همه‌چیز به او داده بود؛ از هیکل بزرگ و تنومند و قدرت بدنی یک ورزشکار واقعی گرفته تا چهره زیبا، قلم توانا، مهارت در نقاشی و خطاطی و حتی معلم قرآن بودن. خانواده‌ای شناخته‌شده و زبان‌زد داشت و از نظر مالی نیز در رفاه بود.

وی افزود: این شهید بزرگوار، محمود بهرامی، متولد سال ۱۳۳۷ بود؛ سه سال از شهید حسن باقری کوچک‌تر و دو سال از شهید محمد باقری بزرگ‌تر. در منطقه عملیات خیبر، در پاسگاه زرگری پاسکال، شاهد لحظاتی از او بودم که هرگز از خاطرم پاک نمی‌شود. دیدم قبل از نماز، پایش را محکم به زمین می‌زد و شیطان را لعنت می‌کرد. جلو رفتم و پرسیدم: حاج محمود، چه شده؟ گفت: نشسته بودم خودم را آماده می‌کردم تا به محضر خدا برسم، اما ناگهان یاد همسرم افتادم؛ فقط ده روز از ازدواجمان گذشته بود. به خودم نهیب زدم که اینجا جای یاد همسر نیست، اینجا جای یاد خداست؛ «القلب حرم‌الله» و غیر خدا نباید در این قلب باشد.

شهردار تهران ادامه داد: او برایم تعریف کرد که لحظه جدایی، همسرش روی موتور نشسته بود، دستش را دور گردن او انداخته و گفته بود: این آخرین دیدار ماست. پیش از آن هم در خانه‌شان تصویری از خودش کشیده و روی بوم نوشته بود شهید محمود بهرامی؛ ما تعجب کرده بودیم. به دوستانش گفته بود من می‌روم شهید می‌شوم. همان لحظه آخر روی موتور تریل گفت: من می‌روم شهید می‌شوم، دیدار ما به قیامت. فقط برو از مادرم حلالیت بگیر. مادرم برای من خیلی زحمت کشیده، عبودیت مادر را فراموش نکن.

زاکانی تصریح کرد: بعد از آن، ایشان به مأموریت رفت و مفقود شد و در دهه ۷۰، استخوان‌های مطهرش به این میهن بازگشت. حرف من این است که انسانی که هر لحظه خودش را در نسبت با خدا تعریف می‌کند، وقتی در لحظه جدایی از همرزمش می‌گوید برو از مادرم حلالیت بگیر، این یعنی مادر جایگاه ویژه و نقشه‌ای ممتاز در زندگی انسان دارد. هیچ‌کس به اندازه مادر در زندگی آدم اثرگذار نیست.

وی با اشاره به مسیر شهدای انقلاب اسلامی گفت: شهدای ما با همین نگاه جلو آمدند؛ در فتنه‌های مختلف، با سختی‌های فراوان، چه در دفاع مقدس، چه در مدافعان حرم، چه در صیانت از امنیت کشور در حوزه‌های مختلف. قله این مجاهدت‌ها را در جنگ ۱۲روزه دیدیم؛ جنگی که در نهایت مظلومیت، در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی، ناتو، در رأس آن آمریکا به‌عنوان شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی که پلیدتر و زشت‌تر از پلیدهای عالم است، اتفاق افتاد.

شهردار تهران تأکید کرد: ما با این‌ها پنجه در پنجه انداختیم. ممکن است هر روایتی که بخواهند برای خودشان بسازند، اما واقعیت این است که به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند و شکست قطعی خوردند. این پیروزی نتیجه همان تربیت، همان ایمان، همان قلب‌هایی است که حرم خدا بود و غیر او در آن راه نداشت.