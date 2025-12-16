برگزیدگان جشنواره پژوهشگران، فناوران و نوآوران ۱۴۰۴ کشور تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین بیست‌وششمین جشنواره پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور، جمعی از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، پژوهشگران جوان، فناوران فعال در زیست‌بوم نوآوری، پژوهشگران پیشرو در تعامل با جامعه و صنعت، انجمن‌های علمی برتر و نشریات علمی کشور معرفی و تقدیر شدند.

پژوهشگران برگزیده

علیرضا پویا، مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

وحید خاشعی ورنامخواستی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

احسان رسولی‌نژاد، اقتصاد، دانشگاه تهران

ناصر سیف‌اللهی انار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی

ابوالفضل فراهانی، تربیت بدنی و علوم تندرستی، دانشگاه پیام نور

غلامرضا کردستانی، حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

احمد کلاته ساداتی، جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

محمدعلی مظاهری، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

مرضیه مکرم، جغرافیا، دانشگاه شیراز

شهره نصری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور

محسن ابراهیمی مقدم، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

سعید امینی، مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه کاشان

رضا باقری، مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

میرسامان پیشوایی، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی سلامی کلجاهی، مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مجید سیاوشی، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

علیرضا عسکرزاده، مهندسی برق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

مجید منتظر، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وحید نورانی، مهندسی عمران – آب، دانشگاه تبریز

محمداسماعیل همدانی گلشن، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهیار یوسفی، مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه ملایر

عزیز حبیبی ینگجه، شیمی فیزیک، دانشگاه محقق اردبیلی

مسعود حجاریان، ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی

محمد دیناری، شیمی آلی–پلیمر، دانشگاه صنعتی اصفهان

عباس رهدار، علوم و فناوری نانو، دانشگاه زابل

محمدمهدی شیخ‌جباری، فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

ناصر کریمی، زیست‌شناسی، دانشگاه رازی

محمدرضا محمودی، آمار، دانشگاه فسا

مجید مقدم، شیمی معدنی، دانشگاه اصفهان

احمد همایی، بیوشیمی، دانشگاه هرمزگان

وحید وطن‌پور سرقین، شیمی کاربردی، دانشگاه خوارزمی

عباس روحانی، مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

یعقوب فتحی‌پور، حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

منصور قربانپور، گیاهان دارویی، دانشگاه اراک

محمدرضا محمدآبادی، ژنتیک و اصلاح نژاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا مسعودی، فیزیولوژی، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تات)

منیره خردادمهر، پاتولوژی دامپزشکی، دانشگاه تبریز

سیدمحمدامین امامی، مینرالوژی و شیمی کانی‌ها، دانشگاه هنر اصفهان

سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی، معماری، دانشگاه تهران

رضا ملک‌زاده، بیماری‌های داخلی گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمد رمضانی، بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روجا رحیمی، داروسازی سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسعود وثوق، زیست‌فناوری پزشکی، پژوهشگاه رویان

پژوهشگران برگزیده جوان

یونس امینی، مهندسی شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

هاشم جهانگیر، مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند

پوریا حاجی‌کریمی، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عباسعلی زمانی، مهندسی برق، دانشگاه ملی مهارت

آیدین سلام‌زاده، کارآفرینی، دانشگاه تهران

محسن شیخ‌الاسلامی کندلوسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ایمان علی‌بخشی، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جلیل فتحی، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

بابک کاکاوندی، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز

هومان مرادپور، فیزیک، دانشگاه مراغه

حسین مولوی، نانوشیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

فناوران برگزیده

عبدالله امیرخانی شهرکی، پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی تقوایی حسین‌زاده، پارک علم و فناوری خراسان رضوی

ابوالفضل حسنی بافرانی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

ناهید خندان، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

نادر راحمی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند

محمدجواد سفیدآبی، پارک علم و فناوری همدان

مجتبی سپهرنیا، پارک علم و فناوری قم

علی علیخانی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مهدی قیصری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

سیدمحمد مختاری، پارک علم و فناوری یزد

سیدعلیرضا مرتضوی، پارک علم و فناوری کرمان

مازیار نامداری، پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

گلاله یزدان‌پناه، پارک علم و فناوری کردستان

پژوهشگران برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت

عباس ابراهیمی، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

هاشم باقری، زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان

غلامرضا داداش‌زاده، مهندسی برق، دانشگاه شاهد

محمد سیم‌جو، مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

افشین شریعت‌مهیمنی، مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی کمالی ایگلی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی مرتضوی، مهندسی هوافضا، دانشگاه اصفهان

الناز میلانی، علوم و صنایع غذایی، جهاد دانشگاهی

اصغر مینایی، سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

شجاع‌الدین نیرومند، زمین‌شناسی، دانشگاه تهران

انجمن‌های علمی برگزیده

انجمن ریاضی ایران – امیرعلی شهنی کرم‌زاده

انجمن مهندسی گاز ایران – منصور دفتریان

انجمن مهندسی شیمی ایران – سیدعباس موسوی

انجمن حسابداری ایران – ناصر پرتوی

انجمن آب و فاضلاب ایران – مسعود تابش

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – سیدعطاءالله سیادت

انجمن هنرهای تجسمی ایران – پریسا شاد قزوینی

نشریات علمی برگزیده

Communications iCombinatoricsand Optimization – سردبیر: سید محمود شیخ‌الاسلامی گاوگانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Journal of Sistan and BaluchistanStudies – سردبیر: حسین سرحدی دادیان، دانشگاه زابل

علوم و صنایع غذایی ایران – سردبیر: محمدحسین عزیزی تبریززاد، دانشگاه تربیت مدرسپیکره – سردبیر: محمد خزایی، دانشگاه شهید چمران اهواز

Journal of Heat and Mass Transfer Research – سردبیر: سیف‌اله سعدالدین، دانشگاه سمنان

Journal of Poultry Sciences and Avian Diseases – سردبیر: جمشید رزم‌یار، پژوهشکده بهداشت و بیماری‌های پرندگان سانا