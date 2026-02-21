به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست هیأت امنای دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در تهران برگزار شد، با قدردانی از فعالیت‌های دانشگاه رازی گفت: این دانشگاه طی سال جاری، مطالعات مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری استان را انجام داده و در اجرای طرح آمایش سرزمین نقش محوری ایفا کرده است.

استاندار کرمانشاه افزود: نتایج مطالعات دانشگاه رازی به‌عنوان مبنای اصلی برنامه‌ریزی و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان قرار گرفته و این مسئله اهمیت و اثرگذاری مراکز علمی در تصمیم‌سازی اجرایی را آشکار کرده است.

تأکید بر گسترش هوش مصنوعی و پیوند دانشگاه با صنعت

حبیبی با اشاره به ضرورت تقویت نقش دانشگاه‌ها در حوزه‌های فناوری نوین اظهار کرد: باید دانشگاه رازی نقش جدی‌تری در زمینه هوش مصنوعی و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و بخش صنعت ایفا کند تا نتایج آموزشی به ثمرات اقتصادی و تولیدی منجر شود.

وی با اشاره به تجارب همکاری آموزش‌وپرورش استان با بخش خصوصی در راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت گفت: لازم است الگوی مشابهی در سطح دانشگاه‌ها برای تقویت مهارت‌آموزی و ارتباط میان آموزش عالی و صنعت دنبال شود.

درخواست برای تأسیس دانشکده هنر و معماری

استاندار کرمانشاه در ادامه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان را یادآور شد و افزود: با توجه به پیشینه غنی کرمانشاه در عرصه‌های فرهنگی، تأسیس دانشکده هنر و معماری در دانشگاه رازی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا از این ظرفیت به‌صورت نظام‌مند بهره‌برداری شود.

حبیبی همچنین با اشاره به موقعیت مرزی استان و همجواری با کشور عراق تصریح کرد: دانشگاه رازی می‌تواند با جذب دانشجویان خارجی، به‌ویژه از کشور عراق، جایگاه علمی و بین‌المللی خود را تقویت کرده و هم‌زمان در توسعه دیپلماسی علمی میان دو کشور ایفای نقش کند.

ایجاد پژوهشگاه شیمی با تکیه بر صنعت پتروشیمی

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: وجود سه واحد پتروشیمی فعال و چند طرح در حال احداث در استان، فرصت ارزشمندی برای ایجاد پژوهشگاه شیمی زیر نظر دانشگاه رازی فراهم کرده است؛ مرکزی که می‌تواند محور توسعه علمی و صنعتی غرب کشور باشد.