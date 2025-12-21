جنگ ۱۲روزه، سوژه پررنگ این دوره جشنواره ایرانمهر است

سید وحید سمنانی دبیر علمی یازدهمین کنگره شعر ایرانمهر ویژه استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جشنواره، گفت: بعد از اینکه مرحوم خلیل عمرانی انجمن شعر را در بسیج هنرمندان پایه‌گذاری کرد و نخستین جشنواره شعر بسیج در سال ۷۹ در مشهد برگزار شد، این جشنواره تا امروز برگزار شده است. بنده در دوره قبلی هم توفیق داشتم دبیر علمی این جشنواره در استان تهران باشم و امسال هم این مسئولیت به من واگذار شده است.

سمنانی ادامه داد: تا عصر روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ فرصت است که شاعران تهرانی آثارشان را در سه حوزه «شعر کلاسیک»، «شعر نو و نیمایی» و «ترانه و سرود» برای ما به آیدی iranmehr_1404 ارسال کنند. ما داوری آثار را روز پنج‌شنبه شروع می‌کنیم و تا روز جمعه رتبه‌های اول و دوم و سوم در هر محور مشخص می‌شوند و این آثار برای شرکت در جایزه کشوری به دبیرخانه ملی کنگره شعر بسیج ارسال می‌شوند.

وی افزود: به غیر از موضوعات کلی جشنواره شعر بسیج که در فراخوان هم آمده، امسال با توجه به حوادثی که از سر گذراندیم و جنگی که تجربه کردیم، بسیاری از شعرها با موضوع جنگ ۱۲ روزه است. با وجود اینکه زمان کمی برای دریافت آثار داشتیم و خیلی‌ها از برگزاری جشنواره خبردار نشدند، آثار خوبی به دست ما رسیده است و استقبال خوب بوده است. به دلیل همین محدودیت زمانی نسبت به دور قبل آثار کمتری به دست ما رسیده، ولی با توجه به کیفیت آثار، ما برای معرفی رتبه‌های برتر دچار چالش خواهیم بود.

دبیر علمی کنگره استانی شعر بسیج، گفت: در جشنواره‌ها گاهی قالب‌بندی می‌شود ولی ما در جشنواره ایرانمهر قالب‌بندی نداریم و شاعران می‌توانند آثارشان را در هر قالبی که هست، برای ما ارسال کنند. داوران ما که آقای محمدرضا وحیدزاده، محمدحسین نجفی و محمدامین اکبری هستند، تنها به کیفیت آثار توجه دارند و فرقی نمی‌کند که شعرها در چه قالبی هستند. اقبال عمومی شاعران در زمانه ما، به سمت غزل است. یعنی قالب اصلی در زمانه ما غزل است. اما حقیقت این است که برخی از قالب‌ها به خصوص قالب‌های نوین مثل نیمایی جا برای کار بسیار دارد و اگر شاعران خوش‌ذوق ما از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند، حتما در جشنواره‌ها دیده خواهند شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه داوران به قالب‌های نو بیشتر شده است. اگرچه حقیقت این است که در برخی از قالب‌ها مثل قالب سپید، کیفیت اکثر آثار بسیار نازل است و این به نگاه داوران به این قالب لطمه زده است. با این‌همه اگر شعری خوب باشد، حتما دیده خواهد شد.

سید وحید سمنانی در پایان گفت: انشاالله این جشنواره به تعالی ادبیات این مرز و بوم کمک کند. همچنین باید بگویم که اختتامیه جشنواره استانی شعر بسیج تهران به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد و ما در یک برنامه مناسب و آبرومند، از برگزیده‌های استان تهران تقدیر خواهیم کرد.