رادان: هوشمندسازی ترافیک با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم رزمایش طرح زمستانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، اظهار کرد: امروز با افتخار در این میدان مقدس و به نمایندگی از بیش از ۹۱ هزار مرد و زن مجاهد حاضر شده‌ایم؛ نیروهایی که سفیران خدمت و یادآور راه شهیدان هستند.

وی ضمن تبریک روز حمل‌ونقل به فعالان این عرصه افزود: طرح زمستانی ۱۴۰۴ با همت، حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان اجرا می‌شود تا هدیه‌ای از جنس زندگی، امنیت و آرامش به مردم عزیز کشور تقدیم شود.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌ها تصریح کرد: اراده ۸ سازمان و بیش از ۹۱ هزار نیرو بر این قرار گرفته است که با ارائه خدمات بهتر، هوشمندانه‌تر و مؤثرتر، تلفات ناشی از تصادفات رانندگی به حداقل ممکن برسد؛ مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا از همه ما دارند.

سردار رادان با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر از هموطنان در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، گفت: این آمار بسیار بزرگ و نگران‌کننده است و نه در شأن مردم و نه در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران. کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، نقشی مستقیم در حفظ سرمایه انسانی و تحقق اهدافی همچون جوانی جمعیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت افزود: تجهیز بیمارستان‌ها، توسعه ناوگان هوایی و زمینی اورژانس و هلال‌احمر، تقویت مراکز ترومایی و ارتقای ایمنی جاده‌ها و حذف نقاط حادثه‌خیز، امری اجتناب‌ناپذیر است و نیازمند نگاه ویژه دولت و شخص رئیس‌جمهور است.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از موافقت دولت با پیشنهاد پلیس راهور برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه تجهیزات هوشمند ترافیکی خبر داد و گفت: توسعه سامانه‌های الکترونیکی، استفاده از هوش مصنوعی و حرکت به سمت «خودروی متصل» از ضرورت‌های امروز مدیریت ترافیک در شهرها و جاده‌های کشور است.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی دستگاه‌ها در مناسبت‌هایی چون اربعین، نوروز و طرح‌های فصلی، تأکید کرد: اگر همت و تلاش این مجموعه‌ها نبود، امروز آمار حوادث بسیار فراتر از ارقام فعلی بود.

وی با خطاب قرار دادن رانندگان و مردم عزیز گفت: از همه رانندگان، به‌ویژه رانندگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی، انتظار داریم با رعایت دقیق قوانین، پلیس و نیروهای امدادی را همراهی کنند. هرچند تنها حدود ۱۰ درصد از رانندگان، متخلفان حادثه‌ساز هستند، اما همین گروه اندک، خسارات سنگینی به جامعه تحمیل می‌کنند؛ از این‌رو برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، برای حفظ جان مردم، یک ضرورت است.

فرمانده کل انتظامی کشور، در ادامه مراسم رزمایش طرح زمستانی ۱۴۰۴ با تأکید بر اهمیت هوشمندسازی ترافیک و مشارکت بخش خصوصی، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، موضوع تجهیز جاده‌های پرخطر با سامانه‌های هوشمند و استفاده از هوش مصنوعی باید در سراسر کشور اجرایی شود و در شهرهای پر ترافیک نیز این اقدامات جاری و مستمر باشد. وی افزود: موضوع «خودروی متصل» نیز با همکاری وزارت راه و دیگر دستگاه‌های مرتبط باید همواره پیگیری و به نتیجه برسد.

رادان ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی، خاطرنشان کرد: از زحمات آتش‌نشانی، شهرداری، نیروهای امداد خودرو، هلال‌احمر، اورژانس، سازمان راهداری و همه مجاهدان فی‌سبیل‌الله سپاسگزارم و برای همه آرزوی موفقیت دارم.

وی همچنین یادآور شد: طرح زمستانی از امروز آغاز و تا ۲۰ اسفند ادامه خواهد داشت و پس از آن، نیروها آماده ورود به طرح تعطیلات نوروزی خواهند بود تا با یاری خداوند و الطاف ائمه، خدمات به مردم با کیفیت و امنیت هرچه بیشتر ارائه شود.