به گزارش خبرگزاری مهر، سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در آئین افتتاح نخستین مرکز تست تصادف کشور که با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، این مرکز را یک ظرفیت راهبردی برای ارتقای ایمنی حملونقل کشور دانست و گفت: این مجموعه میتواند علاوه بر ارتقای سطح ایمنی، برای کشور اعتبار ملی و بینالمللی ایجاد کند.
وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در مسیر راهاندازی این مرکز افزود: جا دارد از دکتر تاجیک و تیم متخصص و توانمند ایشان تشکر کنم که با جدیت، دقت و حساسیت بالا، این پروژه ملی را به مرحله بهرهبرداری رساندند. امید است آثار مثبت افتتاح این مرکز، هم در کاهش تصادفات و هم در کاهش شدت عوارض و آسیبهای ناشی از تصادفات بهطور ملموس در کشور مشاهده شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح رویکرد علمی پلیس در تحلیل تصادفات تصریح کرد: برآوردها و تحلیلهای تخصصی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد علل وقوع تصادفات به عامل انسانی بازمیگردد. خطای انسان یک واقعیت پذیرفتهشده در تمام دنیا است و متخصصان حوزه ترافیک به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوان خطای انسانی را به صفر رساند؛ از همین رو، یک اصل بنیادین در ایمنی حملونقل شکل گرفته و آن، جبران خطای انسانی از طریق طراحی ایمن راه و خودرو است.
وی افزود: در حوزه راه، مفهوم «راه بخشنده» مطرح است؛ به این معنا که راه نباید خود به عاملی برای تشدید خطای انسانی تبدیل شود و یک خطای کوچک راننده نباید به قیمت مرگ یا جراحات شدید تمام شود. در حوزه خودرو نیز همین نگاه حاکم است؛ خودرو باید بهگونهای طراحی و تولید شود که هم در مرحله پیش از وقوع تصادف با بهرهگیری از سامانههای ایمنی فعال، احتمال وقوع حادثه را کاهش دهد و هم در مرحله پس از وقوع تصادف، با سامانههای ایمنی غیرفعال، از جان راننده و سرنشینان حفاظت کند.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش کلیدی مرکز تست تصادف اظهار داشت: این مرکز بهعنوان یک مجموعه کاملاً علمی و فنی، میتواند در تحلیل دقیق تصادفات و ارزیابی عملکرد سامانههای ایمنی غیرفعال از جمله کیسه هوا، استحکام ستونها و بدنه، و شاخصهای ضربهپذیری نقش تعیینکنندهای ایفا کند. مهم نیست که خودرو در تست آزمایشگاهی دچار چه میزان آسیب ظاهری میشود؛ آنچه اهمیت دارد، میزان حفاظت از جان راننده و سرنشینان در برابر ضربه به سر، اندامها و سایر نقاط حیاتی بدن است.
سردار حسینی در ادامه از اهتمام سازمان ملی استاندارد ایران قدردانی کرد و گفت: جا دارد از سرکار خانم دکتر انصاری و همکاران ایشان تشکر کنم. بر همین اساس، مقرر شده است تفاهمنامهای با سازمان ملی استاندارد به امضا برسد و بازنگریهایی در فهرست استانداردهای ۸۵ گانه خودرو انجام شود تا تمرکز بیشتری بر ایمنی واقعی خودرو در شرایط اضطراری و صحنه تصادف صورت گیرد.
وی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در این مراسم افزود: انتظار میرود با اهتمام مجموعه وزارت راه و شهرسازی، استانداردهای ایمنی راههای کشور نیز بهصورت مستمر ارتقا یابد. وقوع سانحه اخیر در محور اصفهان–نطنز که منجر به جانباختن ۱۳ نفر از هموطنان شد، بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی راه و خودرو را یادآور میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: تصادفات رانندگی یکی از چالشهای مهم کشور است که آسیبهای جدی مادی و معنوی به جامعه وارد میکند. امروز با عزم جدی دولت و همراهی دستگاههای مسئول، فرصت مناسبی برای اصلاح و ترمیم وضعیت موجود فراهم شده و امیدواریم با همافزایی همه بخشها، این مسیر به نتایجی ملموس و ماندگار برای مردم کشور منجر شود.
