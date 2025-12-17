مرکز آزمون تصادفات خودروها مسئول ارزیابی ایمنی خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مرکز آزمون تصادف خودروها مسئول ارزیابی ایمنی خودروهای تولید داخل و وارداتی است و پشت سر گذاشتن این آزمون پیش‌شرط تولید انبوه و عرضه به مردم است.

سردار حسینی با اشاره به اهمیت این مرکز گفت: خودروهایی که قصد ورود به خط تولید دارند باید این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند و حتی خودروهای وارداتی با تیراژ بیش از ۵۰۰ دستگاه نیز مشمول این آزمون هستند. وی تأکید کرد که رعایت استانداردهای ایمنی خودروها، نقش مهمی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای دارد و در صورت اجرای کامل این برنامه‌ها، می‌توان انتظار داشت تعداد جان‌باختگان تصادفات کشور به زیر ۴ تا ۵ هزار نفر کاهش یابد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: این مرکز گامی مهم در جهت ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی و هم‌افزایی اقدامات در حوزه وسیله نقلیه، راه و عامل انسانی است تا شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و مصدومیت‌ها در کشور باشیم.