۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

در پی هشدار قرمز سازمان هواشناسی؛

دستور آماده‌باش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان

وزیر کشور، در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان به استانداران مربوطه و سازمان مدیریت بحران دستور آماده‌باش صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در این دستور تاکید کرده است، با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی برای روزهای سه‌شنبه تا جمعه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استانداران مربوطه با برگزاری فوری جلسات مدیریت بحران در مرکز و استان‌ها و حفظ آمادگی، پیش‌بینی امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز بعمل آورند.

مؤمنی تاکید کرده است، استانداران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اعلام هشدارها و آگاهی‌بخشی به مردم، با بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، اهتمام لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو داشته باشند.

حسین کشتکار

    • IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اگر میتوانستید با روشهای ابخیز داری کل این حجم عظیم اب را جمع اوری میکردید تا وارد ذخایر زیر زمینی شود
    • اعظم IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خدایا هزاران بار شکر که باران رحمتت بر ما نازل کردی دعای مردم مستجاب شد الحمدالله رب العالمین

