به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در این دستور تاکید کرده است، با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی برای روزهای سه‌شنبه تا جمعه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استانداران مربوطه با برگزاری فوری جلسات مدیریت بحران در مرکز و استان‌ها و حفظ آمادگی، پیش‌بینی امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز بعمل آورند.

مؤمنی تاکید کرده است، استانداران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اعلام هشدارها و آگاهی‌بخشی به مردم، با بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، اهتمام لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو داشته باشند.