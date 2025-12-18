به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در آئین بزرگداشت عالم مجاهد مرحوم آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در شبستان اعظم آستان حضرت یحیی (ع) سمنان ضمن گرامی داشت یاد مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در سمنان، بیان کرد: ارتباط مؤثر با جوانان ویژگی ایشان بود.

وی رسیدگی به امور مردم و مردم داری را دیگر ویژگی مرحوم شاهچراغی دانست و ابراز کرد: مردم داری مرحوم آیت الله شاهچراغی همراه با اخلاق کریمانه و ساده زیستی بود و لذا ایشان در عمل هم مبلغ دین مبین اسلام بودند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه استمرار در تبلیغ دین، را دیگر ویژگی بارز مرحوم آیت الله شاهچراغی دانست و تاکید کرد: شجاعت سیاسی همراه با اعتدال از دیگر خصایصی بود که می‌توان در ویژگی‌های اخلاقی و منش مرحوم آیت الله شاهچراغی دید.

رفیعی با بیان اینکه مرحوم شاهچراغی در رسیدگی به امور مردم از جمله پیشگامان بودند، گفت: ایشان بیش از ۵۰ سال به صورت رسمی در خدمت اسلام و مسلمین بودند و این نشان از مداومت و مردم داری این عالم ربانی است.

وی با اشاره به نقش علما و فضلا و صلحا در جامعه اسلامی افزود: نقش محوری علما در تقویت ایمان و انسجام بین آحاد جامعه نقشی پر برکت است همانطور که زندگی آیت الله شاهچراغی سراسر تلاش برای همین انسجام بود.