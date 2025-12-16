«سینماحقیقت» نوزدهم به ایستگاه پایانی رسید؛ «کابوک» بهترین فیلم مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند «سینماحقیقت» عصر امروز ۲۵ آذر در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم افرادی همچون سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، همایون اسعدیان، مهدی شفیعی معاون توسعه منابع سازمان سینمایی، منوچهر شاهسواری، حبیب ایل بیگی مدیر عامل سینماشهر، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی، بهروز افخمی، مهرداد زاهدیان، سیف‌الله صمدیان، داوران بخش‌های مختلف و… حضور داشتند.

مراسم اختتامیه با اجرای پرفورمنسی با شعر نیما یوشیج و اجرای فرزاد حسنی آغاز شد. در ابتدای مراسم صندلی‌های خالی سالن یکی از نکات جالب توجهی بود که به چشم می‌آمد.

سپس محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در سخنانی بیان کرد: با افتخار برای هفتمین بار میزبان شما در «سینماحقیقت» هستم و خدا را سپاس می‌گویم که فرصت این تجربه را به من داد. پیش از آنکه، از مسیر طولانی پشتِ سر بگویم، به آینده و چشم‌اندازی اشاره می‌کنم که بخشی از آن در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» دیدنی شد. نسلی تازه از جوانانِ فیلمساز، از سراسر ایران در جشنواره حاضر شدند، آثارشان را به داوری گذاشتند، در شش روزِ ثمربخش، کنار هم فیلم دیدند، در کارگاه‌ها شرکت کردند و از سینمای مستند گفتند. فیلمسازانی از نسل‌های مختلف، با نگاه‌ها و سلایق متفاوت، به احترام «سینماحقیقت» زیر یک چتر جمع شدند، این گردهمایی و تضارب آرا، مغتنم است.

خلق تصویری روشن و چندوجهی از ایران و جهان

وی تاکید کرد: «سینماحقیقت» رویدادی بزرگ به وسعت ایران و به گستردگی سینمای مستند بود، اگر فیلمسازان و شرکت کنندگان در این گردهمایی نبودند، این تصویر ِروشنِ چندوجهی، از جهان و ایران، خلق نمی‌شد. از این همراهی سپاسگزارم.

حمیدی مقدم با اشاره به مهمانان خارجی جشنواره گفت: مهمانانی از کشورهای مختلف به جشنواره آمدند و تماشاگر شوق و شوری شدند که «سینماحقیقت» را به یکی از مهمترین و اصیل‌ترین رخدادهای هنری ایران و خاورمیانه تبدیل کرده است. در بخش ملی و بین‌الملل مستندهایی با مضامین و ساختارهایی متفاوت روی پرده رفتند، امروز صحبت کردن درباره تنوع و تکثر آثار، آسان‌تر است، شما شاهد این گوناگونی و رنگارنگی بودید.

وی ادامه داد: سینمای مستند ایران، با وجود کاستی‌ها، یکی از نقاط قوت فرهنگی و سرمایه ملی ما است و می‌تواند فراتر از مرزهای داخلی، قدرت و نفوذ خود را برای دیده شدن در کشورهای همسایه و همسو و افق‌هایی دورتر، افزایش دهد. تجربه مشترک تولید فیلم در غزه، در دلِ بحران، این درس بزرگ را به ما آموخت که می‌شود به مسیرهای تازه برای شنیده شدن صداهای مختلف اندیشید. در جهان امروز، که پیچیدگی‌ها و بحران‌های خاص خود را دارد، ما به دنبال ثبت واقعیت هستیم، برای این هدف، تعامل با کشورهای همسایه و سرزمین‌هایی با ویژگی‌ها و پیوندهای مشترک را در اولویت قرار خواهیم داد.

دبیر جشنواره درباره بخش عکس تصریح کرد: در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با توجه ویژه به عکس مستند، در خانه هنرمندان ایران، روایتگر موضوع عکس مستند بودیم و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این بخش، تلاش کردیم فقدان اطلاعات در این حوزه را جبران کنیم. از داوران محترم این بخش، سپاسگزارم.

اختتامیه‌ای که با نام «ایران» آغاز شد

وی درباره بخش ایران توضیح داد: امسال در بخشی ویژه به «ایرانِ عزیز، ایرانِ بزرگ» ادای احترام کردیم. پس از تجاوز آشکار رژیم اشغالگر صهیونیستی، قلب ما ایرانیان، زخم خورده از شهادت هم وطنانمان و داغدار خانواده‌های آسیب دیده، به‌هم پیوند خورد. همدلی، راهی بود برای عبور از روزهای دشوار، ما تجربه چنین رنجی را داشتیم، پس مانند سال‌های دفاع مقدس، قلب‌هایمان را یکی کردیم و برای «ایران» قدم برداشتیم، با هر دیدگاه و سلیقه، از سرزمینی گفتیم که مادر ماست و پیوندی ناگسستنی میان ما و او پابرجاست. بخش «ایران»، هم تاریخ و فرهنگ مان را بازتاب داد و هم انعکاسی از جنگ ۱۲ روزه، بود. با خانواده‌های بزرگوار شهدای آن روزها، به تماشای فیلم‌ها نشستیم و به قربانیان این جنگ، ادای احترام کردیم.

حمیدی مقدم در پایان تاکید کرد: امشب و این مراسم را با نام «ایران» آغاز می‌کنیم، خانه‌ای امن و روشن که آبادی و ماندگاری‌اش آرزوی مشترک همه ما است.

اهدای بخشی از جوایز

در ادامه مراسم اهدای جوایز آغاز شد و جایزه ویژه شبکه مستند به فیلم «برای ابراهیم» به کارگردانی علی محمد صادقی اهدا شد.

همچنین جایزه معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری به «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی تعلق گرفت.

در بخش دانشجویی مستندهای «میسوفونیا» به کارگردانی سوگند رضایی و «مسخ‌کراسی» به کارگردانی امیر کمالی الموتی لوح تجلیل دریافت کردند.

همچنین در بخش عکس اصغر بشارتی برای مجموعه عکس «صید هندسه»، امیرحسین یوسفی برای مجموعه عکس «فوچل» و پژمان مولایی برای مجموعه عکس «معدن مرگ سیاه» لوح تجلیل دریافت کردند.

پژمان مولایی پس از دریافت لوح تجلیل گفت: ای‌کاش برای ما هم مانند فیلمسازان ارزش قائل بودید ‌و به جای گل و لوح تجلیل، تندیس می‌دادید تا همیشه گوشه خانه‌مان‌ باشد.

سپس رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی روی صحنه آمد و گفت: سال گذشته در همین جا آرزو کردم که ای‌کاش سینمای مستند بیش از پیش جایگاه خود را در صنعت تصویری ما پیدا کند و امسال شکرخدا بخش زیادی از این آرزو ‌محقق شد. ما در جشنواره امسال شاهد آثار متنوع و متکثری بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد: کارکرد سینمای مستند فراتر از وجه ثبت وقایع است. سینمای مستند ‌ثبت‌ اکنون، روایت گذشته و حفظ حافظه برای آینده است.

در ادامه جایزه ویژه هیئت داوران در بخش مسابقه غزه به فیلم «یادداشت‌هایی بر تبعید» به کارگردانی گوستاوو کاسترو از کشورهای برزیل و فلسطین اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه غزه به مستند «بازی ادامه دارد» به کارگردانی محمد مصباح از کشورهای فرانسه و فلسطین و «غزه کودکی به یغما رفته» به کارگردانی مؤمن غنیم از کشورهای فلسطین و قطر رسید.

در بخش مستند کوتاه و نیمه بلند بین‌الملل جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم «اصواتی از پرتگاه» به کارگردانی اروین سرانو و ویکتور رخون از کشور مکزیک تعلق گرفت.

همچنین نشان ویژه این بخش به فیلم «پناهجویان» به کارگردانی آدام نات از کشور استرالیا اهدا شد.

تندیس بهترین مستند نیمه بلند بین‌الملل به سپیده سپهی برای مستند «کوروش» رسید.

سپهی همسر آرش کوردسالی مستندساز فقید عنوان کرد: سال گذشته آرش کوردسالی جایزه‌اش را به من تقدیم کرد و من هم امروز تندیسم را به او تقدیم می‌کنم که همیشه کنار ما است.

سپس جایزه بهترین فیلم بلند بخش بین‌الملل به فیلم «بز۵۰۱» به کارگردانی اوریم چرواتولو اهدا شد.

جایزه ویژه این بخش به فیلم «کسوف ماه سرخ» به کارگردانی کارولین گمبال از کشور بلژیک تعلق گرفت.

توصیه فیلمساز فلسطینی به نامزدها

سپس رشید مشهراوی داور بین‌الملل این جشنواره گفت: در ایران تحت تاثیر محبت شما قرار گرفتم و این که مرکز گسترش از تولید ۴ مستند حمایت کرد درواقع این کار حمایت از مردم غزه است.

وی افزود: از «سینماحقیقت» متشکرم که فرصت دادند عضوی از داوران این رویداد باشم. به عنوان داور جشنواره نکته‌ای را به نامزدهایی که جایزه دریافت نکردند می‌گویم؛ ما ۱۴ مستند بلند، خوب و باکیفیت دیدیم، شرکت در جشنواره خودش یک جایزه است و همه نامزدها برگزیده‌اند.

مشهراوی در پایان اظهار کرد: از همه شما تشکر می‌کنم و این همکاری را همکاری ایران و فلسطین می‌دانم.

اهدای جوایز بخش ایران

سپس در بخش ایران مستندهای «راش» به کارگردانی ‌نیما مهدیان، «نجوای چیزها» به کارگردانی ‌علی همراز، «ارس رود خروشان» به کارگردانی ‌هادی آفریده لوح تجلیل دریافت کردند و جایزه ویژه هیئت داوران به محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی برای فیلم «شاخه‌ای روی آب» اهدا شد.

علی همراز پس از دریافت لوح بیان کرد: ما مستندسازان روایتگر واقعیت و حقیقت جامعه هستیم اما متاسفانه چند سالی است که دوربین ما از زندگی‌های مردم فاصله گرفته است. امیدوارم فرصتی ایجاد شود تا بتوانیم واقعیت‌های کوچه و خیابان را وارد فیلم‌هایمان‌ کنیم.

همچنین هادی آفریده نیز از همکاری نکردن سازمان میراث فرهنگی با مستندسازان گلایه کرد.

اسلام‌زاده پس از دریافت تندیس خود گفت: مستندسازان در زمان جنگ ۱۲ روزه با هر عقیده‌ای دوربین در دست گرفتند. این مستندسازان قابل احترام هستند ‌و باید بودجه ساخت مستند بیشتر شود.

در ادامه مراسم تندیس طلایی شهید آوینی برای فیلم «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی ‌مرتضی پایه‌شناس اهدا شد.

تندیس نقره‌ای شهید آوینی برای فیلم «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی سیدمصطفی موسوی‌تبار تعلق گرفت.

تندیس برنزی شهید آوینی برای فیلم «عمق میدان» به کارگردانی علی شهاب‌الدین‌ و محمدعلی یزدانپرست رسید.

پایه‌شناس همراه با ۲ فرزندش روی صحنه حاضر شد و گفت: «آبراه کوچکی در میان هور» برای من یک مستند معمولی نبود و در طول یک سال تدوین این فیلم پدرم را از دست دادم. او مرد زحمتکشی بود و سال‌ها تلاش‌ کرد تا من‌ بتوانم تحصیل کنم.

سپس جایزه سرباز وطن با حضور زینب سلیمانی فرزند شهید قاسم سلیمانی به امیر دریادار ناصر سرنوشت شخصیت اصلی فیلم «عمق میدان» اهدا شد.

ایران بهشت مستندسازان است

در ادامه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه آمد و گفت: دکتر محمدرضا اصلانی می‌گفتند که ایران بهشت مستندسازان است و این حرف اغراق نیست. از منظر سوژه، شاید کمتر کشوری مانند ایران ظرفیت چنین گسترده‌ای برای سینمای مستند داشته باشد.

وی اظهار کرد: ایران از یک سو دارای تاریخ کهن و عمیقی است که فرصت‌های گسترده‌ای برای سوژه‌های متنوع فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اقلیم گسترده و متنوع، تنوع فرهنگ‌ها و آئین‌ها، ادبیات و قصه‌های ایرانی، مناسک فردی، جمعی و مذهبی و همچنین وضعیت رنگارنگ و پویای جامعه ایرانی، دستمایه‌ای بی‌نظیر برای مستندسازان است.

صالحی تصریح کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی از همه مستندسازانی که در سخت‌ترین شرایط، حتی وقتی همکاری لازم با آنها صورت نمی‌گرفت، مسئولیت خود را فراموش نکردند و دوربین به دست، روایت‌هایی ماندگار از ایران سرافراز خلق کردند، تشکر می‌کنم. این روایت‌ها برای ما، برای نسل آینده و برای جهان، گواهی است بر اینکه ایران، تسلیم‌پذیر نیست و همیشه سر بلند داشته است.

وزیر ارشاد در پایان متذکر شد: قدر آن روزها و آن تلاش‌ها را بدانیم، فراموششان نکنیم و مبادا با بدخلقی و تنگ‌نظری، آن سایه‌های محو و مقدس را از یاد ببریم.

اهدای جوایز بخش ملی

سپس نوبت به جوایز بخش ملی رسید و ابراهیم حصاری برای کارگردانی فیلم «فصل انگور» جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه را دریافت کرد.

بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند به سپیده سپهی برای کارگردانی فیلم «کوروش» اهدا شد.

حامد سعادت پژوهشگر فیلم «جنگل قائم» جایزه بهترین پژوهش فیلم مستند را دریافت کرد.

آرش اسحاقی برای گویندگی و نویسندگی فیلم «پیکار با پیکر» و علی کهن برای گویندگی فیلم «جنگل قائم» تندیس دریافت کردند.

اسحاقی در ادامه عنوان کرد: در زمانه‌ای که تاریخ ما را انکار می‌کنند و آزادی بیان تنها درجایی جایز است که به نمادهای ملی ما سنگ بزنند و به بزرگترین‌ هنرمند تاریخ این سرزمین فردوسی بزرگ‌ ناسزا بگویند بسیار خوشحالم که فیلم «پیکار با پیکر» را ساختم.

آرش قاسمی تندیس بهترین صداگذاری را برای فیلم «لاماسو» دریافت کرد.

آرش قاسمی بعد از دریافت جایزه‌اش گفت: اولین جایزه‌ام برای فیلم محمد کارت بود و چهارمین جایزه‌ام را از دست محمد کارت گرفتم.

افشین عزیزی و آرش عزیزی برای موسیقی فیلم «نامش زن» تندیس بهترین موسیقی را دریافت کردند.

تندیس بهترین تدوین به علی فراهانی صدر برای تدوین فیلم «رویای ناتمام» اهدا شد.

علی فراهانی صدر عنوان‌کرد: من مشغول فیلم خودم بودم اما وقتی تهیه‌کننده موضوع فیلم را که درباره فوتسال بانوان است، به من گفت با کمال میل تدوین آن را پذیرفتم چرا که باید از بانوان حمایت کنیم.

تندیس بهترین فیلمبرداری به فرشاد افشین‌پور برای فیلمبرداری فیلم «البرز وحشی» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیئت داوران به سارا طالبیان برای کارگردانی فیلم «رویای ناتمام» اهدا شد.

هیمن خالدی برای کارگردانی فیلم «بال‌های آوازخوان» تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند را دریافت کرد.

نشان فیروزه بهترین فیلم «سینماحقیقت» به مهدی عوض‌زاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی برای تهیه‌کنندگی فیلم «برای دخترم» اهدا شد.

سپس سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی با اهدای یک تابلو از نصیر حیدریان که سوژه فیلم «نصیر؛ سمفونی پنجم» بود تجلیل کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره از فیلم «بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتح‌الله امیری و نیما عسگری تجلیل کرد.

پس از آن دبیر از محمود رحمانی برای ساخت مستند «مثل یک بهمن»، محمدصادق اسماعیلی برای کارگردانی «آگیرا» و معین کریم‌الدینی کارگردان «زیر درخت لور» نیز تجلیل کرد.

همچنین مستند «بازی برنده‌ها» ساخته احسان صدیقی از سوی دبیر تجلیل شد.

در نهایت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به «کابوک» ساخته جعفر صادقی اهدا شد.