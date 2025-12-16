به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۵، حمایت از حوزه فرهنگ یکی از ضرورتهای اساسی کشور است.
وی تأکید کرد: مقوله فرهنگ چه در بعد داخلی و مرتبط با آموزش، پژوهش، تحصیلات و فرهنگ عمومی و چه در بعد تمدنی و برونمرزی ملت ایران، نیازمند توجه ویژه و بودجه کافی است.
مقتدائی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی کشور، متأسفانه مقوله فرهنگ در برخی موارد مورد بیتوجهی قرار گرفته است، در حالی که تقویت فرهنگ میتواند به توسعه سایر بخشهای کشور نیز کمک کند همچنین اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و سایر کمیسیونها در این مسیر نقش مهم و کمنظیری دارند و باید به این مسئولیت به نحو شایسته توجه کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مسئولیت رسیدگی به بودجه فرهنگی تنها بر دوش مجلس نیست و سازمان برنامه و بودجه و دولت نیز موظف هستند تا در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ و بر اساس برنامه هفتم توسعه، حمایتهای لازم برای حوزه فرهنگ را در صدر کارهای خود قرار دهند.
وی افزود: متأسفانه در طول سالهای گذشته برخی از نهادها و دستگاههای مرتبط با فرهنگ به وظایف قانونی خود به نحو کامل عمل نکردهاند و اکنون لازم است که تمام وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار و حتی صدا و سیما، به مقوله فرهنگ و تخصیص بودجه مناسب توجه ویژه داشته باشند.
مقتدائی تصریح کرد: علاوه بر این، حوزههای علمیه و نهادهایی که متولی فرهنگ در خارج از کشور مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات هستند نیز باید از حمایتهای دولت بهرهمند شوند تا با تأمین بودجه و ایجاد منابع پایدار، زمینه پیشرفت فرهنگی و تمدنی کشور فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی و انگیزه مضاعف برای همکاری با دولت در این زمینه دارد و انتظار میرود که تمامی نهادها و سازمانها، به مسئولیتهای خود در حوزه فرهنگ عمل کنند.
نظر شما