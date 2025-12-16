به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، حوزه فرهنگ به عنوان زیربنا و اساس پیشرفت جامعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: کشور ما در میان تقریباً ۷۰ کشور، از نظر اختصاص بودجه به فرهنگ در رتبه‌های پایین قرار دارد و این نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و تمرکز بیشتر در این بخش است.

رنجبر تصریح کرد: بودجه‌های فرهنگی موجود پراکنده است و برخی مدیریت‌ها و عملکردهای گذشته به جای تقویت فرهنگ، به آن لطمه زده است. به گفته وی، ضروری است که انسجام فرهنگی ایجاد شود و وظایف دستگاه‌های متولی فرهنگی روشن و شفاف گردد تا بودجه‌ها به جای پراکندگی، در دو یا سه دستگاه اصلی و مؤثر در حوزه فرهنگ متمرکز شود.

وی افزود: در حال حاضر بودجه فرهنگی در سبد خانوار جایگاه مشخصی ندارد و حتی برای پروژه‌هایی مانند نمایشگاه کتاب، تخفیف‌های ۲۰ درصدی در شرایط اقتصادی فعلی کافی نیست. رنجبر تأکید کرد که یارانه‌ها و حمایت‌های مالی باید به بخش‌های فرهنگی نیز اختصاص یابد و پروژه‌های فرهنگی نیمه‌تمام در استان‌ها مانند کرمانشاه، برای تکمیل به اعتبارات کافی نیاز دارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: حوزه فرهنگ نیازمند مهندسی مجدد، افزایش بودجه و هدفگذاری موج‌های فرهنگی است و بدون این اقدامات، موفقیت در سایر حوزه‌ها مانند اقتصاد، امنیت، سیاست و اجتماع نیز تضمین نخواهد شد. وی افزود: توجه ویژه به فرهنگ، کلید پیشرفت و توسعه متوازن کشور است و لازم است تمامی نهادها و سازمان‌های مرتبط با فرهنگ، اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی، در این مسیر فعال‌تر عمل کنند.

رنجبر در پایان تأکید کرد: افزایش بودجه‌های فرهنگی و مدیریت درست آن، زمینه‌ساز موفقیت‌های گسترده در سایر حوزه‌های کشور خواهد بود و باید به عنوان یک اولویت اساسی در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.