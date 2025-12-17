به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و جریانسازی مرکز مستند سوره، نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۵ آذر برگزار شد و برگزیدگان این دوره شامگاه گذشته ۲۵ آذر در مراسم اختتامیه در تالار وحدت معرفی شدند. مرکز مستند سوره در چارچوب دوره تحولی خود موفق شد پربارترین دستاورد جشنوارهایاش را رقم بزند و با دریافت ۵ جایزه، جایگاه ویژهای در این رویداد سینمایی به دست آورد.
در این دوره، تندیس طلایی بهترین فیلم جشنواره در بخش «شهید آوینی» به مرتضی پایهشناس برای مستند «آبراه کوچکی در میان هور» اهدا شد. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران در بخش «ایران» به محسن اسلامزاده و محمدمهدی حبیبی برای مستند «شاخهای روی آب» تعلق گرفت.
علی فراهانیصدر تندیس بهترین تدوین را برای مستند «رؤیای ناتمام» دریافت کرد و سارا طالبیان نیز برای کارگردانی همین اثر موفق به دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیئت داوران شد. افزون بر این، محمد حمیدیمقدم دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، جایزه ویژه دبیر جشنواره را به محمدصادق اسماعیلی کارگردان مستند «آگیرا» اهدا کرد.
تنوع موضوعی آثار تولیدشده و گستره جوایز کسبشده بیانگر توجه مرکز مستند سوره به مسائل روز، دغدغههای اجتماعی و نیازهای فرهنگی جامعه است.
مرکز مستند سوره با ۸ اثر «آبراه کوچکی در میان هور»، «آگیرا»، «پلز، اراده سنگی»، «رویای ناتمام»، «شاخهای روی آب»، «موتورسواران» و «هویدا یک پرتره صوتی» در ۳ بخش جشنواره «سینماحقیقت» نوزدهم شامل مسابقه بلند «ملی»، جایزه «شهید آوینی» و «ایران» حضور داشت.
