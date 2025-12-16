به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب سهشنبه در چهارمین نشست مجمع سلامت استان یزد که با محوریت توسعه تحرک بدنی برگزار شد با اشاره به پیشینه درخشان مردم یزد در خردورزی، قناعت و پویایی اجتماعی گفت: این استان امروز با تهدیدات خاموش اما جدی در حوزه سلامت مواجه است.
وی با ابراز نگرانی از شیوع کمتحرکی و گسترش سبک زندگی ناسالم افزود: نتایج پایش ملی بیماریهای غیر واگیر نشان میدهد بیش از ۶۳ درصد مردم استان فعالیت بدنی کافی ندارند و یزد در رتبه نخست کمتحرکترین استانهای کشور قرار گرفته است.
بابایی ادامه داد: ۳۸ درصد از جمعیت استان دچار اضافه وزن و ۲۷ درصد مبتلا به چاقی هستند؛ مسألهای که زمینه افزایش بیماریهایی چون دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی عروقی و برخی سرطانها را در سالهای اخیر فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه در کنار کمتحرکی، عواملی نظیر آلودگی هوا، مصرف دخانیات، الگوهای نامطلوب تغذیه و کاهش رفتارهای سالم نیز وضعیت سلامت مردم را تهدید میکند، ادامه داد: در صورت تداوم این روند، استان با سونامی بیماریهای مزمن، مرگهای زودرس و پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی روبهرو خواهد شد.»
استاندار یزد تحرک بدنی را رفتاری ساده اما مؤثر در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر دانست و گفت: این موضوع در اولویت سیاستهای سلامت استان قرار دارد و اجرای آن نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
وی همچنین از برگزاری چهارمین مجمع سلامت استان با شعار یزد یک قدم بیشتر خبر داد و تصریح کرد: استانداری و مجموعه مدیریت استان حمایت همهجانبه خود را از اجرای این برنامه اعلام میدارند.
بابایی در بخش دیگری از سخنانش سلامت تغذیه، نشاط اجتماعی و امنیت غذایی را از محورهای اصلی برنامههای توسعه استان عنوان کرد و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی، میزان همکاری آنان در تدوین و اجرای اسناد مرتبط با بیماریهای غیر واگیر، تغذیه سالم و سالمندی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به تدوین برنامه جامع یزد پایدار در ارتباط با دغدغههای حوزه سلامت گفت: کاهش آلایندگیها و مقابله با عوامل تهدیدکننده جسم و روح مردم در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.
