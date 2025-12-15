به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی شامگاه دوشنبه در گردهمایی شهرداران استان مازندران که به میزبانی شهرداری بهشهر برگزار شد، اظهار کرد: حضور در جمع مدیران توانمند شهری مازندران فرصتی برای هم‌افزایی و شناسایی دقیق چالش‌های مدیریت شهری است.

وی با اشاره به بازدید انجام‌شده از پروژه تولید کود کمپوست و خط تفکیک پسماند در بهشهر افزود: این پروژه با ظرفیت ۲۵۰ تن و با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مدت شش ماه اجرا شده و هم‌اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد و از نظر کیفیت و فناوری در سطح مطلوبی است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این طرح را راهکاری اساسی برای کاهش معضل دفن زباله در استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران عنوان کرد و گفت: خدمات این مجموعه علاوه بر شهر بهشهر، چندین شهر همجوار و روستاهای تحت پوشش را نیز شامل می‌شود.

نصرتی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد درخصوص فروش ارزی کود کمپوست، اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، پروژه هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری کامل برسد و زمینه کاهش واردات حدود ۳۰۰ هزار تن کود و جلوگیری از خروج ارز از کشور فراهم شود.

وی افزود: فروش کود کمپوست گرانول به کشاورزان و فعالان فضای سبز شهری، می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، نقش مهمی در تقویت تولید داخلی ایفا کند.

معاون عمران وزارت کشور در ادامه به سایر محورهای مطرح‌شده در نشست شهرداران اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون مدیریت پسماند، حمل‌ونقل عمومی، تأمین مالی، گردشگری شهری و شیوه‌های جذب سرمایه‌گذار با رویکردی تعاملی و دوسویه مورد بررسی قرار گرفت.

نصرتی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس، به‌ویژه در ایام تدوین بودجه، تصریح کرد: هماهنگی بین مدیریت شهری و نمایندگان مردم می‌تواند بسیاری از گره‌های زیرساختی شهرها را باز کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: در شرایط فعلی، حقوق معوقه‌ای در این مجموعه‌ها وجود ندارد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خاطرنشان کرد: فرآیند انتخابات باید بدون دخالت و با سلامت کامل مدیریت شود تا افراد توانمند، کاردان و اهل تعامل وارد شوراها شوند و زمینه انتخاب شهرداران موفق فراهم آید.

نصرتی با انتقاد از کوتاه بودن عمر مدیریت شهرداران در دوره‌های اخیر گفت: میانگین عمر مدیریت شهرداران در شوراهای پنجم و ششم حدود ۲۲ ماه بوده که این مدت برای انجام اقدامات مؤثر شهری قابل قبول نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: کمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت برای توسعه انرژی خورشیدی در شهرها و روستاها در اختیار شهرداران و دهیاران قرار می‌گیرد که هم منبع درآمد پایدار است و هم به نفع کشور خواهد بود.

نصرتی همچنین بر ساماندهی میادین میوه و تره‌بار تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها باید با تقویت توزیع مستقیم، نقش واسطه‌ها را کاهش دهند تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

وی در پایان با اشاره به آمار تصادفات درون‌شهری خاطرنشان کرد: ۱۵ استان کشور سهم ۷۵ درصدی از تلفات تصادفات درون‌شهری را دارند که تأمین تجهیزات ایمنی، دوربین‌ها و علائم راهنمایی باید در اولویت بودجه‌ای قرار گیرد تا امنیت اجتماعی شهرها افزایش یابد.