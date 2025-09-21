به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خدایاری، عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی و کیفیتبخشی به نظام تعلیم و تربیت، گزارشی مبسوط از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه داد و گفت: نتیجه بسیاری از این طرحها طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو محور اصلی سیاستهای دولت، «توسعه عدالت» و «ارتقای کیفیت» است، اظهار کرد: در بخش آموزش ابتدایی طرحهای متنوعی در حال اجراست که از جمله مهمترین آنها طرح «توانا» است؛ طرحی که در تابستان سال جاری با آموزش هشتهزار و ۵۹۰ نفر از پرسنل اجرایی شد و شامل برگزاری دورهها و کلاسهای تخصصی برای ارتقای مهارتهای آموزشی بوده است.
خدایاری افزود: این طرح همچنان ادامه دارد و تصاویر و مستندات آن در سطح مدارس استان ثبت شده است.
وی به طرح «با هم برای مه» ویژه والدین دانشآموزان پایه اول ابتدایی اشاره کرد و گفت: در این طرح هزار و ۴۰۲ نفر از والدین و ۹۷۳ دانشآموز شرکت داشتند. همچنین در قالب طرح «حامی» که با هدف حمایت آموزشی مستمر از یادگیرندگان برگزار شد، ۱۲ هزار و ۲۱۷ دانشآموز نیازمند در تابستان امسال تحت آموزش قرار گرفتند.
خدایاری با اشاره به اجرای برنامههای کیفیتبخشی در حوزه متوسطه یادآور شد: طرح «مدرسه تراز» از جمله طرحهای مهم این بخش است که در آن ۱۳ نفر راهبر کشوری، ۲۴ نفر عوامل اداری، ۵۷ نفر مدرس، ۲۵ نفر مربی آموزشی و ۸۳۹ مدیر مدارس آموزشهای تخصصی را دریافت کردند.
وی همچنین از توزیع ۱۵ دستگاه رایانه و پروژکتور در مدارس عشایری خبر داد و به ارائه گزارش توسعه متوازن رشتهای در استان پرداخت و گفت: خوشبختانه شاخصهای متوازن رشتهای در استان به اعداد مناسبی رسیده است؛ به گونهای که در رشته تجربی ۴۱.۷۶ درصد دانشآموزان، در رشته انسانی ۴۵.۹۸ درصد، در ریاضی ۱۱.۷۵ درصد و در علوم و معارف اسلامی ۵.۵ درصد جذب شدهاند که نسبت به سال گذشته رشد محسوسی را نشان میدهد.
رئیس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش کرمانشاه در ادامه از برگزاری دوره «سفر یادگیری» و همایش «ایران دیجیتال» با حضور مدرسان کشوری و وزارت ارتباطات خبر داد و افزود: در حوزه تربیت بدنی نیز پروژههای متعددی از جمله طرح «میدان همدلی» و «شهید سلیمانی» با اعتباری بالغ بر ۲۹۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال اجرا شده است. همچنین در قالب طرح خرید تجهیزات ورزشی، اعتباری بیش از ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برای تجهیز ۴۳۰ مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه، ۱۵۰ مدرسه متوسطه دخترانه و پسرانه، ۱۲۲ مدرسه عشایری و ۴۰ مدرسه استثنایی تخصیص یافته است.
وی به دیگر اقدامات کیفیتبخشی نظیر طرح «نشان» برای شادابسازی محیط مدارس، جشنواره علمی و مهارتی «سفیران سلامت»، احداث پایگاههای تغذیه سالم، بهسازی سرویسهای بهداشتی، احداث آبخوریها و تجهیز اتاقهای بهداشت اشاره کرد و گفت: برای تجهیز اتاقهای بهداشت مدارس سه مرحله اعتبار اختصاص یافته است که شامل ۳۵۰ میلیون تومان در مرحله نخست، ۲۷۰ میلیون تومان در مرحله دوم و ۲۵۰ میلیون تومان در مرحله سوم بوده که در ۲۴ منطقه شهرستانی توزیع شده است.
خدایاری ادامه داد: گام بعدی تجهیز نواحی سهگانه و ساناز به تجهیزات سلامت با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. در حوزه پرورشی نیز دورههای توجیهی برای معاونان پرورشی، مدیران و مشاوران در زمینه مدیریت آسیبهای اجتماعی، برگزاری کارگاههای مدیریت استرس و کنترل، جلسات هماندیشی با اعضای ائتلاف نماد و ارسال پیامهای کوتاه برای افزایش تابآوری مدارس اجرا شده است.
به گفته وی، در حوزه قرآن و عترت نیز اقدامات گستردهای همچون بازسازی و زیباسازی نمازخانههای مدارس، صدور ابلاغ برای مربیان پرورشی، برگزاری دورههای توانمندسازی و تربیت مدرس پیشگیری از آسیبهای روانی به ویژه خودکشی انجام شده است.
رئیس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش کرمانشاه در پایان با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس، استانداری و دستگاههای همکار، تأکید کرد که تمام این برنامهها در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم برای ارتقای سطح آموزشی و تربیتی دانشآموزان کرمانشاه اجرا میشود و گزارشهای تکمیلی آن طی روزهای آینده در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
